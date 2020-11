Ses matériaux sombres: quelle est la prophétie sur Lyra?

10 chapitres plus tôt, le Dr Lanselius dit à Farder Coram:

«Les sorcières parlent de cet enfant depuis des siècles. Parce qu’ils vivent si près de l’endroit où le voile entre les mondes est mince, ils entendent de temps en temps des chuchotements immortels, dans la voix de ces êtres qui passent entre les mondes. Et ils ont parlé d’un enfant comme celui-ci, qui a un grand destin qui ne peut être accompli qu’ailleurs – pas dans ce monde, mais bien au-delà. Sans cet enfant, nous mourrons tous. Ainsi disent les sorcières. Mais elle doit accomplir ce destin dans l’ignorance de ce qu’elle fait, car ce n’est que dans son ignorance que nous pouvons être sauvés.

C’est essentiellement la même information – une prophétie qui sauve le monde que Lyra doit accomplir sans savoir qu’elle le fait – avec la tournure de l’émission télévisée selon laquelle Will Parry est mentionné comme le garçon «dont le destin est lié à» celui de Lyra. (La version télévisée présente l’histoire de Will beaucoup plus tôt que les livres, afin de démarrer quand Lyra et lui se rencontreront enfin au début de la deuxième série.) Alors, qu’est-ce qu’elle a prophétisé exactement?

La réponse courte: sauver le monde. La réponse la plus longue: sauver le monde du plan du Magistère pour détruire la poussière – la substance mystérieuse et largement invisible qui entoure les adultes après leur puberté. Dans le monde de Lyra, les enfants n’ont pas de poussière, ne l’attirent qu’une fois qu’ils deviennent adultes et que leur démon s’installe dans sa forme finale. Il ne peut pas être vu à l’œil nu, uniquement à travers des objectifs photographiques spécialisés. Le Magistère pense que la poussière, en raison de son association avec le désir sexuel, est la manifestation du péché originel, qui, selon eux, a maudit l’humanité après qu’Eve ait succombé à la tentation dans le jardin d’Eden.

Le Magistère et Mme Coulter cherchent à purifier l’humanité du péché en débarrassant le monde de la poussière, d’où leurs expériences brutales éloignant les démons des enfants avant leur adolescence. Leurs expériences laissent aux enfants une enveloppe mourante, à peine en vie après avoir été séparés de leur âme, comme on le voit dans le cas du pauvre Billy Costa de l’adaptation télévisée.

