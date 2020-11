Little Mix exprime ses «  craintes  » d’avoir des enfants après avoir fait l’objet d’un examen public en tant que jeunes filles

2020-11-08 22:00:05

Le groupe de filles Little Mix dit que leur traitement par le public au fil des ans les a fait «craindre» pour les futurs enfants qu’ils pourraient avoir.

Les hitmakers de « Woman Like Me » – Jesy Nelson et Leigh-Anne Pinnock, tous deux âgés de 29 ans, et Perrie Edwards et Jade Thirlwall, tous deux âgés de 27 ans – sont sous le microscope depuis qu’ils ont remporté « The X Factor » en 2011, et ont tous reçu des résultats négatifs. des commentaires sur leur apparence physique qui les ont fait douter d’eux-mêmes.

Jesy a déclaré: «Avant d’entrer dans le groupe, je ne me suis jamais regardé et je me suis dit:« Je n’aime pas ça »- je ne pense pas qu’aucun de nous ne l’ait fait. Je n’ai jamais pensé: «Oh mon Dieu, je suis gros», puis nous sommes entrés dans l’industrie, et nous avons tous commencé à vouloir changer les choses sur nous-mêmes. C’est tellement triste.

« Il y a des choses [in the past] J’aurais vraiment aimé ne pas l’avoir fait. Mais serais-je la personne que je suis aujourd’hui si je n’avais pas vécu tout cela?

Et Leigh-Anne a admis que son propre traitement l’avait inquiète pour ses «futures filles», car elle ne voulait pas qu’elles combattent les mêmes insécurités.

Elle a dit: «Il fut un temps où c’était pire que maintenant. Je suppose que nous faisons des pas en avant, mais j’ai peur pour mon [future] filles. »

Jesy a accepté et a même affirmé que des commentaires négatifs lui avaient fait «ne pas vouloir» du tout d’avoir des enfants.

Elle a expliqué: «Cela me donne envie de ne pas avoir d’enfant. Ces insécurités que nous avons tous maintenant à cause des médias sociaux, imaginez que cela soit intégré en vous en tant qu’enfant.

Malgré leurs commentaires, les chanteurs de «Power» reconnaissent qu’ils vivent une vie dont beaucoup de gens rêvent, bien qu’ils croient que leur «innocence leur a été enlevée» par l’examen public.

Perrie a déclaré: «Little Mix a changé nos vies pour le mieux, et la vie de nos familles, et nous avons accompli tellement de choses.»

Tandis que Jesy a ajouté au magazine You du journal Mail on Sunday: «Ne vous méprenez pas. Je ne vais pas m’asseoir ici et dire que nous avons une vie terrible, parce que ce n’est pas le cas, mais je pense que notre innocence nous a été enlevée.

