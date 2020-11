Comment lire des DVD et des Blu-ray sur Xbox Series X

Les consoles sont principalement associées au jeu, mais elles sont plus ingénieuses qu’on ne le pense. Ce sont des centres de divertissement qui peuvent servir de machines de consommation multimédia.

Les Xbox Series X et S peuvent naviguer sur le Web et exécuter des applications telles que Netflix, YouTube ou tout service de streaming pris en charge. Cela vous permet d’utiliser votre console même tout en regardant vos émissions de télévision et films préférés, éliminant ainsi le besoin d’un PC ou d’un ordinateur portable.

Bien que les services de streaming fassent un excellent travail en ce qui concerne les qualités vidéo, ils ne prennent pas tous en charge les résolutions 4K, et rien ne peut battre les scènes blooper que vous pourriez voir sur un Blu-ray.

Les versions Blu-ray de chaque production incluent de nombreux œufs de Pâques et même des souvenirs tout en offrant la meilleure expérience audio et visuelle possible. Tous les pilotes de disque ne seront pas capables de lire du contenu Blu-ray, mais la Xbox Series X dispose de tous les outils nécessaires pour devenir votre lecteur multimédia principal en plus d’être votre console de jeu dédiée.

Comment lire des DVD et Blu-ray sur Xbox Series X?

La configuration des pilotes Blu-ray était assez compliquée car ils avaient tous des interfaces utilisateur différentes, qui ressemblaient à tout ce que vous avez vu auparavant. La lecture d’un DVD ou d’un Blu-ray sur votre Xbox Series X est relativement simple car il vous suffit d’insérer votre disque dans le pilote de disque.

Vous pouvez commencer à entendre des bruits étranges sortant de votre Xbox Series X après l’installation de votre disque car votre lecteur de disque commencera son processus de lecture.

Si c’est la première fois que vous insérez un disque multimédia dans votre Xbox Series X, vous devrez également télécharger une application distincte appelée «Lecteur Blu-ray». Il s’agit d’un lecteur multimédia, développé par Microsoft, et vous permet de lire la plupart des fichiers vidéo, y compris Blu-ray.

Pour télécharger l’application, vous devrez appuyer sur le bouton Xbox de votre manette pour afficher le menu du guide.

Une fois que vous êtes dans le menu du guide, rendez-vous dans la section Store.

Ouvrez la boutique en appuyant sur A dessus, et cliquez sur Rechercher.

Tapez «Blu-ray Player» dans la zone de recherche et sélectionnez-le en appuyant sur A.

Capture d’écran via Microsoft

L’application devrait apparaître sur votre écran d’accueil lors de son installation et vous pouvez commencer à regarder vos DVD / disques Blu-ray en lançant l’application après les avoir insérées sur le lecteur de votre console.

Pouvez-vous regarder des DVD ou des disques Blu-ray sur Xbox Series S?

Contrairement à la Xbox Series X, la version S de la console n’a pas de lecteur de disque. Cela signifie qu’il n’est pas possible d’insérer un disque à l’intérieur d’une Xbox Series S. Le téléchargement du lecteur Blu-ray sur votre console ne sera d’aucune utilité car votre console ne dispose pas d’un moyen de lire les données du disque.

Cependant, vous pourrez toujours utiliser les services de streaming sur votre Xbox Series S, ce qui devrait toujours suffire si vous consommez principalement du contenu en ligne.