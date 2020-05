Sebastian Vettel quitte Ferrari alors qui devrait le remplacer – Daniel Ricciardo ou Carlos Sainz?

Sebastian Vettel a toujours dit qu’il avait rejoint Ferrari pour imiter son héros d’enfance Michael Schumacher et remporter un championnat du monde. Malheureusement, quand il réfléchit à sa carrière légendaire, cela restera simplement un rêve non réalisé.

La Scuderia a annoncé mardi matin que les pourparlers contractuels avaient échoué entre les deux hommes sans accord, faisant de cette année la dernière allemande au Prancing Horse.

Où ira le joueur de 32 ans maintenant et qui le remplacera chez Ferrari sont les grandes questions.

Quatre fois champion du monde, Ferrari lui a fourni une voiture pour défier au sommet, mais ils n’ont jamais pu représenter une menace constante pour les champions du monde Mercedes.

Lorsque Vettel regarde en arrière, il y aura une lueur de regret à la fois pour les saisons 2017 et 2018. Il s’est vanté de la voiture la plus rapide à plusieurs reprises, a mené le championnat, puis soudain, elle s’est effondrée.

Bien sûr, certains diront que le rêve a pris fin le jour où Charles Leclerc a franchi les portes de Maranello l’année dernière et a immédiatement accru la pression, terminant au sommet, en termes de points, de poteaux, de podiums et de victoires.

La décision de Vettel de quitter la marque italienne après près de six saisons ouvre la porte à un autre pilote pour faire un changement de rêve à l’équipe la plus ancienne et la plus glamour du sport.

Daniel Ricciardo de Renault et Carlos Sainz de McLaren – tous deux en fin de contrat fin 2020 – ont été installés comme candidats principaux pour occuper l’un des sièges les plus convoités de la grille.

Ricciardo est depuis longtemps lié à un déménagement chez Ferrari. L’Australien est un pilote de premier ordre, avec de l’agressivité et un appétit pour la victoire.

Depuis qu’il a quitté Red Bull pour Renault en 2018, il a enduré un temps misérable, n’ayant pas réussi à monter sur le podium dans une voiture sous-performante. Son meilleur résultat a été quatrième au Grand Prix d’Italie l’an dernier.

Il s’est enfui d’un concours à Red Bull avec Max Verstappen, va-t-il donc relever le défi d’être un pilote numéro deux derrière Leclerc? Un déménagement chez Ferrari ne fonctionnerait pour lui que si les deux pilotes bénéficiaient d’un traitement égal.

La question de l’argent est un autre débat. Il touche actuellement un salaire annuel de 17 millions de dollars chez Renault. Leclerc gagne 9 millions de dollars par an, il est donc peu probable qu’il reçoive plus que son coéquipier de Monaco s’il fait le pas.

Âgé de 31 ans en juillet, Mattia Binotto and Co. pourrait envisager d’investir à nouveau dans l’avenir et opter pour un conducteur plus jeune comme Sainz.

L’Espagnol, qui aura 26 ans en septembre, est une option forte. Cependant, avec McLaren prenant des unités de puissance Mercedes à partir de 2021, il vaut mieux y rester en tant que pilote numéro un que d’être numéro deux de Leclerc.

Sainz, cependant, semble avoir le meilleur équilibre entre talent, âge, exigence salariale et nécessite peu d’entretien. Sa présence ne bouleverserait pas non plus la dynamique avec Leclerc.

Il est impossible pour un conducteur de refuser un siège Ferrari s’il devient disponible, en particulier lors du passage d’une voiture de milieu de terrain à une voiture qui a le potentiel de gagner un week-end donné.

Malgré tous ces facteurs à considérer, la tenue Maranello doit lire le marché au cours des prochaines semaines et trouver quelqu’un qui travaillera aux côtés de Leclerc. Il est leur atout précieux.

La meilleure option est de prendre Ricciardo. Il n’aime peut-être pas être numéro deux et voudra des conditions égales, mais l’homme de Perth est expérimenté, un vainqueur éprouvé et peut pousser Leclerc à s’améliorer dans le but de remporter le premier titre mondial de Ferrari depuis 2007.

