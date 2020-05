Honor 9X Pro avec Kirin 810 SoC, une caméra selfie pop-up lancée en Inde

La sous-marque de Huawei, Honor, a lancé aujourd’hui son nouveau smartphone Honor 9X Pro en Inde. Le nouveau téléphone est livré avec les propres services mobiles (HMS) de Huawei au lieu des services mobiles Google qui incluent toutes les applications Google, y compris le PlayStore. Au lieu du Google Play Store, le nouveau smartphone Honor 9X Pro est livré avec la galerie d’applications Huawei de Huwaei. D’où vous pouvez télécharger toutes vos applications préférées pour votre téléphone.

Maintenant, parlons du principal point fort du nouveau Honor 9X Pro. Le téléphone est livré avec une caméra selfie pop-up et une configuration de caméra arrière triple. Le nouveau Honor 9X Pro est un téléphone de milieu de gamme au prix de Rs. 17 999 pour la variante de stockage unique de 6 Go + 256 Go.

Le téléphone est alimenté par le SoC HiSilicon Kirin 810 octa-core de Huawei, couplé à 6 Go de RAM. Le prend en charge la double SIM (Nano) et exécute Android 9 Pie avec EMUI 9.1 en haut. Il dispose d’un écran IPS Full HD + de 6,59 pouces (1 080 × 2 340 pixels) avec un rapport d’aspect de 19,5: 9 et un rapport écran / corps de 92%.

Pour les jeux, le Honor 9X Pro dispose également de la technologie GPU Turbo 3.0 optimisée par des algorithmes d’intelligence artificielle (IA).

Notamment, la configuration de la caméra arrière triple sur le téléphone comprend un capteur principal Sony IMX582 de 48 mégapixels et un capteur secondaire de 8 mégapixels avec un objectif ultra grand-angle. La configuration de l’appareil photo dispose également d’un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Pour les selfies, le téléphone est livré avec un appareil photo instantané de 16 mégapixels.

Le téléphone contient une batterie de 4000 mAh qui devrait durer une journée avec une seule charge.

Honor 9X Pro Prix et disponibilité en Inde

Le nouveau Honor 9X Pro est au prix de Rs. 17 999 en Inde et le téléphone sera disponible dans les options de couleur Midnight Black et Phantom Black à partir de la fin du mois dans le cadre d’une vente spéciale Early Access sur Flipkart.

Notamment, Honor offre également une remise de Rs. 3000 où vous pouvez acheter le téléphone à Rs. 14 999 options EMI gratuites pour une durée maximale de six mois pour les clients participant à la vente anticipée.