La réunion de mariage au bureau, un message de Mark Hamill et Lucasfilm & More / Film

The Morning Watch est une fonctionnalité récurrente qui met en évidence une poignée de vidéos remarquables provenant du Web. Il peut s’agir d’essais vidéo, de productions faites par des fans, de featurettes, de courts métrages, de croquis hilarants ou tout ce qui a à voir avec nos films et émissions de télévision préférés.

Dans cette édition, regardez John Krasinski met sur pied une réunion de Le bureau des acteurs pour recréer à distance le numéro de danse du mariage de Jim et Pam pour un couple célébrant leurs noces. De plus, écoutez un message de Mark Hamill et Lucasfilm remerciant le Guerres des étoiles les fans qui passent leurs journées en tant que travailleurs médicaux à sauver autant de vies que possible au milieu d’une pandémie, et regardez Ben Stiller et son défunt père Jerry Stiller sur un vieil épisode de Tard dans la nuit avec Conan O’Brien.

Tout d’abord, John Krasinski a rassemblé un tas de ses vieux copains de Le bureau pour aider à célébrer le mariage d’un couple chanceux dont la proposition a rendu hommage à la proposition de Jim à Pam sur la série. Pour que le couple se marie correctement, Krasinski est devenu ministre ordonné en ligne et a demandé à Jenna Fischer, Steve Carell, Mindy Kaling, Rainn Wilson, Angela Kinsey, Ed Helms, Jenna Fischer, Kate Flannery, Brian Baumgartner, Phyllis Smith, Oscar Nunez et Creed Bratton pour recréer la danse de la cérémonie de mariage du mariage de Jim et Pam, qui a été tirée d’une vidéo virale de la vie réelle.

Ensuite, le fonctionnaire Guerres des étoiles La chaîne sur YouTube a offert un message spécial de Mark Hamill et Lucasfilm pour remercier tous les premiers intervenants, les joueurs de première ligne et les bénévoles qui travaillent pour nous garder en sécurité, y compris ceux qui arrivent au clair de lune comme d’énormes nerds de Star Wars, cosplay comme leur favori personnages aux conventions et ainsi de suite. La Force est forte avec eux.

Enfin, le légendaire comédien Jerry Stiller nous a peut-être quittés cette semaine, mais son héritage restera avec nous pour toujours, d’autant plus que nous avons des clips incroyables comme celui-ci de Tard dans la nuit avec Conan O’Brien de juin 1996. Dans ce clip, Ben Stiller devait venir parler de la réalisation Le gars du cable, mais était trop malade pour y assister. Heureusement, Papa Stiller ne le laissera pas s’en tirer.

