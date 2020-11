Seahawks et Pete Carroll acceptent de prolonger le contrat jusqu’en 2025

L’entraîneur le plus ancien de la NFL semble rester au moins pendant un certain nombre de saisons supplémentaires. Pete Carroll et les Seahawks de Seattle ont convenu d’une prolongation de contact de plusieurs années, conformément à ESPN. Le rapport – qui n’avait personne au sein du groupe confirmant l’extension – mentionnait que l’accord avait été conclu «bien avant leur sport dimanche à Buffalo» et pouvait faire du joueur de 69 ans l’un des nombreux entraîneurs les mieux payés de la ligue, alors que le maintenant à Seattle jusqu’à la saison 2025. – – – Au cours de 11 saisons avec les Seahawks, Carroll a mené le groupe à deux apparitions au Tremendous Bowl, avec succès; 4 titres NFC Ouest et huit places en séries éliminatoires. Il est l’entraîneur le plus gagnant de l’histoire de la franchise avec un rapport de 106-60-1. Seattle est actuellement 6-1 et se trouve au sommet de la division, sans doute l’une des plus difficiles du football en 2020. Conformez-vous à Chris Bumbaca sur Twitter @BOOMbaca.

