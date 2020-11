Fnatic Bwipo et Nemesis défendent LS, T1 à la suite d’une manifestation contre les rumeurs d’entraîneurs

Suite au contrecoup de la communauté visant T1 pour la gestion de son League of Legends L’équipe, les joueurs de Fnatic Bwipo et Nemesis ont pris la parole aujourd’hui pour défendre l’organisation et l’entraîneur supposé pour la saison 2021 de T1, LS.

La réaction des joueurs de Fnatic est venue après des semaines de critiques à l’égard des décisions rumeurs de l’organisation et de la gestion du Ligue équipe. Plus tôt dans la journée, une petite minorité de fans de T1 a loué un camion avec un grand écran pour livrer plusieurs messages à SK Telecom, l’actionnaire majoritaire de T1. Les messages indiquaient «Pas d’avenir pour une équipe qui exclut les fans dévoués» et «Nous, fans de SKT T1, exigeons une explication claire et détaillée de la direction.»

Bwipo a défendu l’organisation, affirmant que les fans pourraient non seulement se tourner vers d’autres équipes coréennes pour soutenir, comme le plus récent champion du monde DAMWON Gaming, mais également soutenir l’équipe qu’ils aiment. « [T1] ne le font pas pour rendre leurs fans mécontents. Ils prennent leurs décisions pour aider Faker à remporter son 4e trophée du monde », a déclaré Bwipo dans un communiqué.

«Ce qui compte maintenant, c’est de savoir si vous pouvez ou non apporter votre soutien continu à cette équipe. Essayez de trouver une raison de soutenir T1 une fois de plus, et concentrez-vous là-dessus », dit-il. «Donnez à T1 l’espace dont ils ont besoin pour prendre les décisions qui, selon eux, sont les meilleures pour eux.»

Cette manifestation découlait en partie des rumeurs selon lesquelles le commentateur de couleur LCK LS serait le prochain entraîneur de T1 pour la saison à venir aux côtés de l’ancien StarCraft II légende Polt. Bwipo et Nemsis, cependant, ont tous deux plaidé en faveur de LS. «Il a montré qu’il était plus que capable d’analyser et d’encadrer League of Legends, car il n’a rien fait d’autre que depuis son entrée en scène », a déclaré Bwipo.

Bwipo a révélé qu’il avait demandé à sa direction de contacter LS et de le convaincre de rejoindre Fnatic. Mais LS a refusé, a-t-il dit, parce qu’il voulait rester en Corée où il réside. Bwipo a déclaré que LS «aime» la Corée, y compris son peuple, et a réfuté l’idée sans fondement que LS est raciste, qui avait circulé sur Reddit.

La star invitée du co-stream et le mid laner de Fnatic Nemesis ont soutenu la déclaration de Bwipo. Il a déclaré que LS était l’une des personnes les plus «influentes» de sa vie et qu’il ne serait pas dans la situation où il se trouve sans lui, a-t-il déclaré sur Twitter.

Nemesis a déclaré que la grand-mère de LS était harcelée et qu’il était «dans une très mauvaise situation», a-t-il déclaré en direct plus tôt dans la journée. «Les gens essaient de lui faire de très mauvaises choses», dit-il.

Bien qu’il y ait eu un tollé de soutien pour LS et son avenir, le commentateur couleur LCK a apparemment désactivé son compte Twitter au moment de la publication à la suite des critiques des fans de T1.

