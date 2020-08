Scores et classements du 31 juillet Tournoi MFAM Gauntlet Warzone à 20 000 $

in

MFAM Gauntlet de NICKMERCS est rapidement devenu l’un des meilleurs tournois esports axés sur la personnalité sur Twitch chaque mois.

L’événement, mettant en vedette Warzone gameplay, a lieu tous les mois depuis avril, à peu près au moment où la pandémie COVID-19 a commencé à garder les gens à la maison dans le cadre des directives de distanciation sociale.

Chaque mois, l’événement s’est lentement développé. Et ce mois-ci, la cagnotte de 20 000 $ de l’événement sera répartie entre les six meilleures équipes de l’événement de style pubstomp.

Le système de notation pour la première partie de l’événement principal comprend trois heures de matchs en équipe pour obtenir le plus de points possible. Des points sont attribués pour avoir tué et placé haut dans les matchs.

Après cela, les huit meilleures équipes entrent dans une fourchette d’élimination simple où elles font la queue en même temps que leurs adversaires. Celui qui obtient le plus de points dans le jeu gagne.

Ce mois-ci, la compétition comprend un grand nombre des meilleurs talents de Twitch, comme Tfue, NICKMERCS et TimTheTatman. De plus, vous pourrez attraper des célébrités grand public comme le combattant MMA Max Holloway et le rappeur SuperDuperKyle.

Voici un aperçu du classement actuel de l’événement d’aujourd’hui à 15 h 59 (heure de Paris).

Capture d’écran via MFAM.GG

Nous mettrons à jour les résultats de ce tournoi au fur et à mesure qu’ils arriveront.

