Arsenal et Liverpool veulent des talents adolescents – .

Arsenal et Liverpool sont intéressés par la signature de Ricardo van der Laan dans le mercato d’été, selon le Daily Mail.

Il a été rapporté que le gardien de but de 17 ans est très bien noté et a également figuré dans les équipes de match pour Belenenses.

Un certain nombre de clubs de Premier League et d’Europe continentale s’intéressent à l’adolescent, dont Arsenal et Liverpool, selon le rapport.

Un pour le futur

Van der Laan n’a que 17 ans et il est clair qu’il n’est pas prêt pour la première équipe à Arsenal ou à Liverpool.

Le jeune portugais ne fait que commencer sa carrière et cela pourrait lui prendre un certain temps pour s’imposer sur la scène mondiale.

Peut-être pour le moment, il serait préférable que l’adolescent reste dans son Portugal natal et tente de s’établir dans la formation de départ à Belenenses.

Cela dit, il faut admettre qu’un transfert potentiel vers de grands clubs tels qu’Arsenal ou Liverpool semble très attrayant et attrayant pour n’importe quel joueur.

