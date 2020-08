La PS5 Pro mentionnée dans le brevet Sony est un peu plus complexe que cela

Il y a eu pas mal de questions sur le fait que Sony envisage de publier une PS5 Pro ou une itération de console plus puissante équivalente à un moment donné à mi-chemin du cycle de vie de la PS5. Un nouveau brevet pourrait éventuellement faire allusion à la planification d’une PS5 «haut de gamme» plus puissante, mais la vérité est probablement beaucoup plus complexe qu’une simple autre PS5 Pro car cette configuration implique également une évolutivité pour PlayStation Now et les jeux en nuage.

Le titre du brevet est «CONCEPTION CPU / GPU DE CONSOLE DE JEU ÉVOLUTIVE POUR LA CONSOLE À DOMICILE ET LE JEU EN CLOUD» et ce qui semble indiquer que l’idée derrière le brevet ne se limite pas à la simple mise à l’échelle de PS Now. Le résumé (résumé) se lit comme suit: «Dans un environnement de simulation multi-GPU, la gestion du tampon de trame peut être mise en œuvre par plusieurs GPU rendant des trames respectives de vidéo, ou en rendant des parties respectives de chaque trame de vidéo. L’un des GPU contrôle la sortie de trame HDMI en vertu de la réception des informations de trame des autres GPU et de la lecture des trames complètes via un port de sortie HDMI physiquement connecté. Ou bien, les sorties des GPU peuvent être multiplexées ensemble. »

C’est donc beaucoup de discours sur la technologie. Où les gens tirent-ils alors cette idée d’une console «PS5 Pro»?

Un paragraphe du brevet dit «Tel que compris ici. La technologie SoC peut être appliquée aux consoles de simulation vidéo telles que les consoles de jeux, et en particulier un seul SoC peut être fourni pour une version « légère » de la console tandis que plusieurs SoC peuvent être utilisés pour fournir une version « haut de gamme » de la console. avec une plus grande capacité de traitement et de stockage que la version «légère». Le système «haut de gamme» peut également contenir plus de mémoire, comme la mémoire vive (RAM) et d’autres fonctionnalités, et peut également être utilisé pour une version optimisée pour le cloud utilisant la même puce de console de jeu avec plus de performances. »

C’est ici que les gens se sont accrochés à parler d’une version «légère» et «haut de gamme» d’une console, commençant immédiatement à balancer des spéculations selon lesquelles cela signifie PS5 Pro. Et bien que ce ne soit pas fondamentalement faux, il manque la forêt pour les arbres. La plus grande idée présentée derrière ce brevet est l’évolutivité du GPU, avec «plusieurs SoC (système sur puce)» permettant de créer ce que l’on appelle une version «haut de gamme» d’une console avec «un traitement plus important et capacité de stockage. » Ce dont parle le brevet n’est pas nécessairement une toute nouvelle console, mais la possibilité de mettre à l’échelle un système existant avec un autre GPU plutôt qu’un seul tout nouveau.

En ce qui concerne les jeux en nuage, cela permet une expansion et une évolutivité faciles des systèmes exécutant des jeux sur PS Now pour les jeux en nuage. Mais il y a aussi du potentiel pour la console de salon. Sony pourrait proposer une mise à niveau «Pro» de votre PS5 existante, vous permettant d’obtenir des améliorations de type Pro sans avoir à acheter une PS5 Pro complète. Nous pourrions finir par acheter des «kits de mise à niveau Pro» d’une certaine manière.

Il est important de garder à l’esprit que les brevets ne sont pas des plans ou des plans exacts. Ce sont simplement des garanties pour les idées que les entreprises explorent. Nous avons vu d’innombrables brevets Sony qui ne se sont pas concrétisés ou qui ont peut-être une mise en œuvre différente de ce qui était sous-entendu dans le texte du brevet. Ce brevet ne signifie pas qu’une PS5 Pro arrive. Cela ne signifie même pas qu’une mise à niveau de style Pro est à venir. Cela signifie simplement que Sony travaille avec l’idée d’empiler des GPU pour les processus afin d’étendre les capacités d’un GPU de base. Reste à voir si et comment cela sera mis en œuvre. À l’heure actuelle, les plans de lancement de la PS5 de Sony ne prennent en compte qu’une version numérique et sur disque de la même console, sans aucune autre différence interne entre les deux. Des rapports ont également indiqué que le cycle de vie de la PS5 ne durerait que cinq ans, ce qui pourrait entrer en conflit avec l’idée de publier une mise à niveau de mi-génération.

Vous pouvez lire vous-même l’intégralité du texte du brevet sur FreePatentsOnline pour essayer de donner un sens à la terminologie technique et si Sony envisage vraiment ou non une PS5 Pro.

