– Publicité –



Scoob! sort le 15 mai – Détails du casting, du complot et de la bande-annonce.

Scooby-Doo et le gang font face à leur mystère le plus difficile: un complot pour libérer le chien fantôme Cerberus sur le monde. Alors que les personnages se précipitent pour arrêter cette apocalypse, le gang découvre alors que Scooby a un destin épique plus grand que quiconque ne l’avait jamais imaginé. Eh bien, ce n’était que le synopsis de l’histoire.

La date de sortie de Scoob!

– Publicité –

Le film sortira le 15 maie 2020. Il semble donc qu’il ne reste pas beaucoup de temps pour la sortie du film. Ce film pourrait être génial à regarder dans les salles, mais il pourrait être possible que le film soit lui-même diffusé en ligne. Je pense que cela pourrait arriver.

À PARTIR: Frank Welker, Will Forte, Zac Efron

ÉCRIT PAR: Matt Lieberman (scénario), Dax Shepard

RÉALISÉ PAR: Tony Cervone, Dax Shepard

PRODUIT PAR:Allison Abbate (p.g.a.), Pam Coats (p.g.a.)

NOTE MPAA:[ PG ]

DISTRIBUTEUR: Warner Bros.

IMDB: Scoob! sur IMDB

Le film a également sorti leur bande-annonce il y a longtemps et croyez-moi, la bande-annonce est totalement éclairée. Cette histoire serait très excitante pour les fans. L’histoire est une sorte de nouveauté que le public expérimentera. Avec des centaines de cas résolus et des aventures partagées, Scooby et le gang font face à leur mystère le plus grand et le plus difficile à ce jour – un complot pour libérer le chien fantôme Cerberus sur le monde.

Nous souhaitons le meilleur à toute l’équipe pour leur prochain film. et nous espérons également que vous allez bien pendant cette quarantaine.

Nous espérons le meilleur pour vous et votre famille. Jusque-là, restez à l’écoute pour plus de mises à jour sur les nouvelles d’Hollywood et nous serions plus qu’heureux de vous tenir au courant.

– Publicité –