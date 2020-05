Nouveau Maruti 800 rendu numérique; Ressemble très semblable à l’original

Voici un rendu numérique du Maruti 800 d’une manière moderne qui le rend ravissant. Cependant, il ne démarre pas en Inde.

La Maruti 800 est l’une des voitures les plus emblématiques de l’Inde qui a été abandonnée en 2014. La plupart des fans de la voiture l’aiment en raison de ses dimensions compactes et littéralement, la voiture la moins chère à entretenir. Cependant, la 800 ne fera pas son retour en Inde car il y a tout simplement trop de berlines avec hayon arrière de Maruti Suzuki sur le marché.

Voici un rendu imaginatif numérique de l’apparence du nouveau Maruti 800. Vous pouvez voir une légère ressemblance avec la berline électrique Honda E vendue à l’étranger. Vous avez la même forme avec toutes les lignes pointues et pointues. Il ressemble en fait au modèle d’origine avec quelques ajustements mineurs à son style général.

Vous avez le long capot et une intuition plutôt moche mais mémorable à l’arrière. Sur ces roues courtes, son profil latéral est très similaire à l’OG. Ensuite, vous avez une nouvelle calandre avec le badge «800», un becquet de toit et sans oublier le logo Maruti. Il s’agit du logo d’origine qui n’a été vu que sur certaines voitures il y a de nombreuses années.

En fait, le 800 a été abandonné en Inde. Maruti en a ensuite vendu 1000, livrés avec un moteur de 1,0 litre. Il était légèrement plus grand que le 800 et proposait quelques fonctionnalités supplémentaires. Alors que le look énergique est venu avec le 800 uniquement, le Maruti 1000 semblait plus axé sur la famille.

Beaucoup se souviennent que la 800 était très populaire dans les courses de terre. Pesant seulement 650 kg, il était très bon à manier. Il a également été utilisé dans de nombreuses courses et les enfants des années 90 se souviennent peut-être de les avoir vus. Le premier modèle a été lancé en 1983 et est toujours vivant, maintenu en très bon état.

Maintenant, son remplacement, Alto 800 est également vers la fin de son cycle de vie. Il y a des rapports qui suggèrent que Maruti arrêtera l’Alto 800 et le Celerio d’ici l’année prochaine. Ils seront remplacés par des voitures entièrement nouvelles avec plus de fonctionnalités mais les mêmes moteurs. Maruti a déjà mis un terme à l’Alto K10.