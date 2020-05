(Bienvenue à 21e siècle Spielberg, une chronique et un podcast en cours qui examinent la filmographie difficile et parfois mal comprise du 21e siècle de l’un de nos plus grands cinéastes vivants, Steven Spielberg. Dans cette édition: Attrape-moi si tu peux et Le terminal.)

«La maison est l’endroit où, quand vous devez vous y rendre, ils doivent vous accueillir», a écrit Robert Frost. Après les futurs mondes sombres de A.I. et Rapport minoritaire, Steven Spielberg a fait deux films apparemment légers et aérés qui pourraient très bien être des explorations cinématographiques de cette citation de Frost.

Les personnages principaux de Attrape-moi si tu peux et Le terminal sont à la fois à la recherche d’une maison. A la fois au sens littéral et au sens abstrait. Si la maison est vraiment l’endroit où, quand vous devez vous y rendre, ils doivent vous accueillir, alors les personnages principaux de Attrapez-moi et Terminal n’ont peut-être pas vraiment de maison. Et quelle pensée terrifiante.

Attrape-moi si tu peux et Le terminal étaient les pivots de Spielberg hors de l’obscurité. Finis les paysages oppressifs, souvent infernaux de A.I. et Rapport minoritaire. Au lieu de l’obscurité est venu un voyage ensoleillé et amusant dans les années 1960, suivi d’une escale dans le temps présent. En surface, ces deux films étaient légers et rapides. Pourtant, même ici, sous les modes rétro brillamment éclairées de Attrapez-moi et l’humour burlesque de Le terminal, la mélancolie se cache toujours. C’était peut-être une confirmation que même lorsque Spielberg a essayé de devenir clair au 21e siècle, l’obscurité a toujours trouvé son chemin.

Partie 2: Téléphone à domicile – Attrape-moi si tu peux et Le terminal

Un dessert d’un film



« Où vas-tu ce soir, Frank? »

Après l’obscurité de A.I. et Rapport minoritaire, Steven Spielberg a décidé que ce qu’il devait faire était un « optimiste, un dessert de film ». Attrape-moi si tu peux, basé sur le livre du vrai escroc Frank Abagnale, rebondissait autour d’Hollywood depuis les années 1980. Cependant, aucun véritable mouvement n’a eu lieu sur le projet avant les années 2000. À un moment donné, David Fincher allait diriger. Puis Gore Verbinski.

Enfin, le film s’est retrouvé sur les genoux de Spielberg. Cela ne ressemblait peut-être pas à un film extérieurement spielbergien, surtout à cette époque. Le script était faible en effets spéciaux et faible en spectacle. C’était plutôt une pièce de caractère, avec une sacrément bonne histoire vraie – quand il était adolescent, Frank Abagnale a commencé à se frayer un chemin dans plusieurs professions. Pilote de ligne. Médecin. Avocat. En chemin, il a ajouté la fraude par chèque à son répertoire et s’est fait une fortune mal acquise. Le matériel ne criait pas «Spielberg!», Mais c’était exactement ce que voulait Spielberg.

La façon dont Spielberg l’a vu, Attrape-moi si tu peux était «une occasion de prendre des vacances créatives». «Je venais de terminer le tournage Rapport minoritaire et était dans quelque chose d’un endroit sombre « , a déclaré le cinéaste. «Je pensais que ce serait une bouffée d’air frais pour moi. J’aime cette sensation de coup de fouet d’aller d’un film comme parc jurassique à un La liste de Schindler, et maintenant de Rapport minoritaire à Attrape-moi si tu peux. »

Encore Attrape-moi si tu peux n’est pas Spielberg sur le pilote automatique. Le cinéaste n’a pas utilisé le film plus léger pour se détendre. Au lieu de cela, il a bourré plusieurs endroits, changé de garde-robe et mis les pièces dans un calendrier de tournage de 52 jours, et a fini par livrer l’un des films les plus agréables de sa carrière.

C’est aussi un film personnel. Peut-être le film le plus personnel que Spielberg ait réalisé depuis quelque temps. Le cinéaste s’est vu dans Frank Abagnale et a trouvé des moyens d’intégrer ses propres expériences de vie au personnage.

Il y a, bien sûr, le thème d’un garçon perdu à la recherche de son père. Les problèmes de papa étaient une partie importante de la plupart des films de Spielberg, mais Attrapez-moi est allé un peu plus loin. Lorsque Spielberg avait 19 ans, ses parents ont divorcé. Le divorce a été dur pour le futur cinéaste, et il a blâmé la scission uniquement aux pieds de son père. Plus tard, Spielberg a appris que le divorce était en fait l’idée de sa mère. Elle était tombée amoureuse d’un ami de la famille et a décidé de quitter le père de Spielberg pour cet autre homme. Même après avoir appris cela, cependant, Spielberg tenait toujours son père responsable.

Finalement, l’épouse de Spielberg, Kate Capshaw, l’a exhorté à se réconcilier avec son père. « Je pense que l’une des pires choses qui me soit arrivée a été mes retombées volontaires avec mon père », a déclaré Spielberg plus tard. dire. « Et puis la plus grande chose qui m’est arrivée, c’est quand j’ai vu la lumière, et j’ai réalisé que je devais l’aimer de manière à ce qu’il puisse m’aimer en retour. »

Cette lutte conjugale occupe le devant de la scène dès le début Attrape-moi si tu peux. En ce qui concerne Frank Abagnale (Leonardo DiCaprio), ses parents, Frank Sr. (Christopher Walken), et Paula, immigrante française (Nathalie Baye) – sont l’image de la félicité conjugale. Mais les idées préconçues de Frank sur le mariage heureux de ses parents s’effondrent rapidement. Un jour, Frank rentre de l’école et trouve un autre homme dans la maison avec sa mère – un ami de la famille. Un ami de la famille pour qui la mère de Frank quittera bientôt le père de Frank.

Ce point d’intrigue était absent des versions précédentes du script avant que Spielberg ne monte à bord. Avec cette connaissance à l’esprit, il est sûr de supposer qu’elle a été ajoutée au film à la demande de Spielberg. Sa façon de faire face au divorce traumatisant de ses parents. Sa façon de rendre le film encore plus personnel.

« Certains de mes films ont eu à voir avec des maisons brisées et des personnes en fuite de leur triste passé », Spielberg m’a dit. « Mais à part ces pierres de touche pour moi, il y a ces brins qui m’ont amené à dire: vous savez, il y a aussi quelque chose en moi que je peux dire en racontant ce genre d’histoire joyeuse. »

La séparation imminente de ses parents et, par extension, l’effacement de son idée de ce qu’est la «maison», envoie Frank dans une vie de crime. DiCaprio, un acteur qui semble souvent à la fois enfantin et mature à la fois, est parfaitement jeté, capable de se plonger facilement dans les plans de Frank pour se faire passer pour plus vieux qu’il ne l’est vraiment.

Spielberg plante tôt les graines des talents de Frank. Le jeune homme se retrouve dans une nouvelle école publique, portant toujours le combo cravate et blazer de son ancienne école privée. Il est instantanément un paria; un monstre; une personne étrange. Donc, que fait-il? Il se pavane rapidement devant la classe et dit aux élèves qu’il est leur nouveau professeur. Et ils l’achètent. Frank a le don de faire croire aux gens quelles que soient les conneries qu’il leur prépare. C’est un talent qu’il a hérité de son père, un autre escroc. Les inconvénients de Frank Sr. sont petits et mesquins, mais finissent par devenir suffisamment gros pour mettre en faillite toute sa famille. Frank est déterminé à ne pas subir le même sort. Il va être riche, même s’il doit le voler.

Enveloppé dans tout cela, il y a une idée stupide et enfantine que si Frank peut en quelque sorte gagner suffisamment d’argent, il peut en quelque sorte reconstituer sa famille brisée. Qu’il peut utiliser son argent volé pour racheter son idée de la maison.

