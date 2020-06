Scarface redémarré par le réalisateur de Call Me by Your Name

De nos jours, la maison et le bureau d’Anna Wintour devraient être remplis de plumes, de brocarts et de paillettes. Dans un moment de normalité, l’éditeur de Voguedirecteur de son édition américaine de 1988, serait en pleine préparation pour le gala au Metropolitan Museum de New York, qui se tient le premier lundi de chaque mois de mai pour lever des fonds pour le centre d’art. Cependant, cette 2020 n’est pas une année normale, et la pandémie du coronavirus que tout ce que vous touchez a fait du grand événement de la mode annuel a été annulée et que, par conséquent, Wintour est trop loin des réunions pour décider de l’ordre des sièges ou du robe idéale.

De nos jours, la toute puissante éditrice de mode, considérée comme l’une des femmes les plus gracieuses du monde, a dû s’adapter à son époque et changer de bureau à travers le salon de votre maison. Et, ce qui a retenu l’attention, il a dû changer de soin votre tenue pour un pantalon de sport: Anna Wintour en bas.

Comme tout mortel, Wintour est vu dans son salon avec un ordinateur portable, des feuilles de papier, des stylos et votre téléphone portable. L’image de quiconque teletrabaje dans n’importe quelle partie du monde. De plus, portez un pantalon rouge de style sportif, avec une bande blanche le long de la jambe et des zips. Pour compléter le Regardez à la maison mais non sans une touche d’élégance, quelle acomapaña avec un pull en rouge et noir avec des détails blancs. Oui: Wintour ne perd pas son image emblématique, et continue de maintenir sa coupe bob avec une frange parfaite et ses lunettes de soleil noires, même à l’intérieur de la maison. Pas vu si le journaliste britannique porte des chaussures, va pieds nus… ou si vous avez choisi des pantoufles.

Bien que Wintour pose dans ce qui ressemble à un salon, a également un bureau dans votre maison, comme vous pouvez le voir sur la photo, ce qui laisse pas mal de détails curieux. Par exemple, le communiqué voit les Britanniques sur une photo encadrée au mariage de sa fille, Bee Shaffer, avec son mari, Francesco Carrozzini, fils du défunt rédacteur en chef de Vogue Italie Franca Sozzani. De plus, l’espace reflète le goût de la famille pour la lecture, car derrière elle se trouve une vaste bibliothèque avec des dizaines de volumes qui ne semblent pas de décoration, mais aussi utilisés et lus, et avec des titres d’auteurs tels que Nabokov, Jo Nesbo ou Martin Amis.

L’image a été publiée le journal Vogue dans son profil d’Instagram, avec près de 27 millions de followers, et a puissamment attiré l’attention des milliers qui ont été surpris de voir Wintour en survêtement. La publication a annoncé les appels Vogue Global Conversations, « un événement de quatre jours à travers un zoom qui commence demain [por este martes 14 de abril] ». «Nous devons parler franchement et ouvertement de tout ce qui se passe dans l’industrie de la mode mais, tout aussi important, nous devons commencer à réfléchir à ce qui va se passer ensuite. S’il vous plaît, rejoignez-nous », a déclaré Wintour à propos de ces conversations mondiales auxquelles ils participent également des designers tels que Stella McCartney ou Marc Jacobs, ainsi que les directeurs d’autres éditions du magazine et Edward Enninful, Royaume-Uni; Angelica Cheung, Chine; ou Eugenia de la Torriente, Espagne.

Ces entretiens se font à partir des différents domiciles des participants et auront lieu à trois heures de l’après-midi, du mardi 14 au vendredi 19 avril. Cependant, Wintour n’a participé à aucun d’entre eux, et il n’y aura aucune possibilité de vérifier si vous optez toujours pour des vêtements informels ou non. Ou demandez si vous êtes d’accord avec cette phrase controversée de son défunt ami Karl Lagerfeld: «Le survêtement est un signe de défaite. Lorsque vous perdez le cours de votre vie, vous en achetez un ».