Les analystes disent que les événements Sony suscitent un intérêt accru

La firme d’études de marché DFC Intelligence a déclaré que l’intérêt des consommateurs pour les événements Xbox était «pâle» par rapport aux événements PlayStation et pour l’instant, la société continue de prédire un avantage commercial pour Sony.

Dans une note publiée sur son site Internet, DFC Intelligence a écrit:

Le nombre de consommateurs non industriels qui nous contactent à propos des événements de révélation de produits est une mesure de l’intérêt d’un public pour un nouveau système. À partir du 7 mai, Microsoft organisera des événements de révélation mensuels. Cependant, l’intérêt que nous avons vu pour les événements Xbox a pâli par rapport à l’événement Sony du 11 juin (ce qui peut être une raison pour laquelle Microsoft saute un événement de juin).

Bien que les analystes de DFC pensent que la gamme de PS5 semble « solide » jusqu’à présent, ils pensent que rien de « bouleversant » n’a été révélé, mais a ajouté que Sony pourrait retenir de grandes annonces et surprises.

Cela dit, DFC a noté que Microsoft avait un avantage sur Sony en termes de capitalisation boursière, ce qui donne à l’entreprise de nombreuses opportunités d’investissement pour construire une gamme de tueur. Un autre avantage que les analystes pensent que la Xbox a sur PlayStation est son système Game Pass.

« Game Pass compte plus de 10 millions d’abonnés contre seulement 2,2 millions pour PlayStation Now », a écrit DFC. «Nos testeurs adorent le Game Pass, mais nous avons du mal à trouver des gens pour essayer PlayStation Now. Au lieu d’être un service de streaming de mauvaise qualité, à la PlayStation Now ou Google Stadia, Game Pass vous permet de télécharger des jeux complets pour la console et le PC. «

Que pensent nos lecteurs? Sony devrait-il investir dans un service qui rivalise avec le Game Pass?

