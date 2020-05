Sarah Silverman & Seth Rogen dans la comédie animée – / Film

Sarah Silverman est de nouveau animé.

L’actrice, qui a joué le rôle de Vanellope von Schweetz dans Disney’s Wreck-It Ralph franchise de cinéma, a été jeté comme un elfe ambitieux dans une nouvelle série HBO Max appelée Santa Inc., qui a également Seth Rogen à bord pour exprimer lui-même le joyeux Saint Nick. Mais le personnage de Silverman vise le trône de Noël: elle veut devenir la première femme père Noël au monde.

Santa Inc.

HBO Max a commandé une série animée de huit épisodes d’une demi-heure Santa Inc. de Lionsgate et showrunner Alexandra Rushfield. Elle a développé et est un écrivain sur la comédie originale de Hulu Aiguet elle était également écrivain / productrice dans des émissions comme Parcs et loisirs, Amour, et Amis du Collège. Rogen’s Point Grey Pictures produira la série. Voici la description officielle:

Santa Inc. est l’histoire de Candy Smalls (Silverman), l’elfe la plus haut placée du pôle Nord. Lorsque le successeur du Père Noël (Rogen) est braconné par Amazon la veille de Noël, Candy se lance dans son rêve ultime: devenir la première femme du Père Noël dans l’histoire de Noël.

Silverman semble absolument parfaite pour ce rôle, et elle fait du travail vocal depuis longtemps. Elle a des crédits sur Bob’s Burgers, Crank Yankers, Les Simpsons, Futurama, Poulet Robot, et plus. Contrairement à son personnage le plus célèbre, celui-ci n’aura pas les mêmes restrictions qu’elle le ferait sous l’égide de Disney. HBO Max n’a pas cette réputation familiale à défendre, et Suzanna Makkos, le vice-président exécutif de la comédie originale et de l’animation là-bas, a manifestement des rêves très spécifiques sur ce type de spectacle depuis un certain temps. «J’ai longtemps rêvé de prendre une tradition de vacances bien-aimée et d’ajouter un programme féministe et une comédie cotée R et quand j’ai lu ce script d’Ali, avec Seth et Sarah attachés à la voix, je savais que c’était un ajustement parfait pour nous à Max », a-t-elle dit.

Rogen en tant que Père Noël est amusant à penser – d’autant plus qu’il a joué le personnage dans une vidéo YouTube de 2014 aux côtés de son vieux copain James Franco et de l’actuelle animatrice de talk-show de fin de soirée Lilly Singh. (Rogen est également apparu dans le film de vacances sous-entendu La nuit avant, que je profiterai de l’occasion pour brancher à cause des performances hilarantes de Michael Shannon.) Voici Rogen en tant que Père Noël:

On ne sait pas encore quand nous pourrions voir cette émission, mais HBO Max se lance sur 27 mai 2020.

Articles sympas du Web: