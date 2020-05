La version Scarlet Nexus PS5 confirmée par Bandai Namco, également PS4

L’élégant Nexus écarlate, un jeu d’anime complet et sans restriction révélé sur le flux de gameplay de nouvelle génération Inside Xbox d’hier, se dirige également vers les plates-formes PlayStation, PS4 et PS5. Bandai Namco a confirmé la Nexus écarlate Version PS5 dans un communiqué de presse ce matin, clarifiant toute confusion et questions qui pourraient avoir surgi après sa révélation hier. Initialement, le Nexus écarlate Le site Web ne montrait que le logo Xbox, ce qui amenait les gens à se demander si Microsoft avait réussi à trouver une sorte d’accord d’exclusivité. La confirmation d’aujourd’hui révèle que le jeu sera largement disponible sur PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X et PC via Steam. Désolé joueurs Stadia et Switch.

Nexus écarlate voit les joueurs devenir Yuito Sumeragi, habilités par la psycho-kinésie. À l’avenir, les capacités psychiques latentes sont déverrouillées dans l’esprit humain, ce qui change le monde. Les mutants mangeurs de cerveau commencent à émerger du ciel et c’est à notre héros et à d’autres dotés de capacités extrasensorielles de combattre les autres. Nexus écarlate est développé par l’équipe derrière Contes de Vesperia.

Stephen Akana, Senior Brand Manager pour Bandai Namco Entertainment America a déclaré: «Nexus écarlate vise à changer la façon dont les joueurs voient les RPG japonais avec une esthétique futuriste puissante ainsi qu’un système de combat rationalisé qui équilibre action rapide et planification stratégique. »

Hier, nous avons dressé une liste de tous les jeux diffusés sur le flux Inside Xbox et recherché si chacun d’entre eux arriverait ou non sur PS5. Nous avons maintenant mis à jour cette liste confirmant la Nexus écarlate Version PS5. Il y a quelques jeux qui ont été confirmés en tant qu’exclusivités Xbox, et encore quelques autres qui restent sans mot officiel, bien qu’aucune version PS5 n’ait été mentionnée. Nous garderons la liste à jour à mesure que les choses évoluent.

Nexus écarlate n’a actuellement pas de fenêtre de version. On ne sait pas si Bandai Namco a l’intention de le lancer plus tard cette année aux côtés de la prochaine génération ou de le pousser en 2021.