Undertaker se sent comme les fans à propos de son match avec Roman Reigns

Légende de la WWE L’entrepreneur a des sentiments similaires à ceux que vous ressentez envers son WrestleMania 33 correspond avec Règne romain, mais pour des raisons différentes. L’Undertaker a qualifié le match de « décevant » dans une interview sur ESPN, telle que transcrite par 411 Wrestling. Cependant, ce n’est pas parce que le match a été utilisé comme une autre façon de forcer The Big Dog sur une base de fans désintéressée, un plan qu’ils auraient récemment abandonné au profit de tirer un « Poochie inversé ». Au lieu de cela, Undertaker sent qu’il ne pouvait pas faire assez pour que Roman paraisse fort parce qu’il ne se sentait pas très fort à son âge avancé.

« C’était l’une de ces fois où il était difficile d’avoir des caméras là-bas », a déclaré The Undertaker. « C’était la première fois que je regardais ce match en arrière. J’étais tellement dégoûté que je ne voulais pas le regarder en arrière. Donc, un petit aperçu de la façon dont nous faisions les choses. Avant, nous avions un salaire – à la télé le dimanche, et puis évidemment à la télé le lundi. Pendant la restauration, ils rejouaient la télévision à la carte la veille. Tout le monde regardait les matchs. Je ne pouvais pas le faire. Je ne pouvais pas regarder moi-même dans cette atmosphère. Je ne regarderais pas mes matchs avant d’être seul, à la maison. Pas de femme, pas d’enfants, rien. Je devais être seul, seul. Je ne cherchais pas les bonnes choses. Je cherchait les mauvaises choses. Ce que j’aurais dû faire quand j’ai fait ça [move]. Je voulais le séparer. Vous pouvez regarder un match avec vos pairs et ils diront: « Oh, mec, c’était génial. » Je ne veux pas entendre ça. «

« Au début de ma carrière, j’ai tout regardé en arrière. Bon, mauvais, indifférent », a poursuivi Undertaker. « En vieillissant… Je sais quand je suis là-bas et je bouge lentement. Je sais quand ma boiterie est plus importante que ça peut être. Ou quand je suis en retard dans un endroit. Je sais juste maintenant. »[Watching that match], Je me bats avec ça. J’étais tellement déçu pour Roman. Même après Brock Lesnar battre la séquence, pour les gars à venir pour avoir un match contre The Undertaker à WrestleMania – en particulier où Roman était – c’était important pour sa carrière. Surtout parce qu’il allait. Pour moi, dans ce rôle, je voulais faire de mon mieux pour Roman. Je pense que le monde de lui. Vous voulez pouvoir faire de votre mieux pour lui et vous savez que vous n’avez rien à faire dans le ring. Oui, j’aurais pu le poster. Je me suis protégé. Je n’ai fait que deux choses que je savais pouvoir faire. Mais ce n’est pas comme ça que je travaille. Et cela n’aurait pas été juste pour lui. J’ai donc essayé de faire de mon mieux. Plus j’essayais, plus j’en faisais – du moins dans ma perception – ce n’était pas une bonne nuit. C’était vraiment décevant. Le regarder enfin, et le regarder devant une équipe de tournage, c’était comme… je n’avais pas grand-chose à dire. Vous pouviez juste dire à partir de l’expression sur mon visage que je n’étais pas vraiment content. «

Si Undertaker pense qu’il n’était pas satisfait du match, il aurait dû voir les fans sur Brut le jour suivant.

