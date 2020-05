Samsung Galaxy Buds X The Bean Shaped Design et autres spécifications

– Publicité –



Mises à jour Samsung Galaxy Buds X: La rumeur selon laquelle Samsung a suivi le célèbre Galaxy Buds Plus va prendre un certain temps pour s’y habituer grâce à la disposition unique en forme de haricot, mais lorsque les dernières rumeurs concernant les spécifications et les prix prouveront que les vraies personnes passeront le pas rapidement (grâce à 9to5Google).

Prix ​​prévu du Samsung Galaxy Buds X

Selon un rapport de Corée du Sud, le prix prévu est égal ou inférieur au 150 PDSF de l’actuel Galaxy Buds Plus. Et ce qui le rend particulièrement remarquable, c’est l’inclusion supposée de l’annulation active du son (ANC), une caractéristique qui a jusqu’à présent coûté 200 $ + prix des marques premium.

Un dépôt de marque auprès des offices de propriété intellectuelle de l’UE et du Royaume-Uni indique que le nom pourrait être Samsung Galaxy Buds X.

Étant donné la conception de ces écouteurs, en particulier l’absence d’une pointe en silicone, il est difficile de déterminer comment ils produiront une étanchéité adéquate pour la majorité des utilisateurs afin de vous offrir le type d’annulation de bruit actif supérieur que l’on trouve dans les écouteurs sans fil tels que l’Apple. AirPods Guru ou même Sony WF-1000XM3. Cependant, comme encore une fois, nous n’avons pas vu une telle disposition, il est possible que Samsung ait trouvé un moyen de le faire fonctionner.

Conception et dimension du Galaxy BudsX

Des détails de conception supplémentaires dans la source précise ont mis le Galaxy BudsX de 28 mm de long et large, bien que la société travaille actuellement à les réduire davantage. C’est plus étroit et plus court que l’AirPods Guru par exemple, mais encore une fois, alors que vous placez l’intégralité de l’écouteur dans votre oreille, c’est à prévoir. La situation serait également assez mince en 26 mm d’épaisseur.

Toutes ces dimensions qui sont réduites commencent à soulever des questions concernant la durée de vie de la batterie de ces écouteurs, mais il n’y a aucun conseil à en parler.

Caractéristiques du Galaxy Buds X

Ne pas résoudre ces problèmes sont quelques-unes des autres fonctionnalités potentielles de votre Galaxy BudsX qui, selon la description de la signature, peuvent inclure « Applications pour mesurer la distance, la vitesse, le temps, les changements de fréquence cardiaque, le niveau d’activité, les calories brûlées. » Comme c’est toujours le cas avec les marques de commerce, celles-ci ne sont pas garanties de faire partie du produit lors de sa sortie, mais elles ont une impressionnante collection de fonctionnalités et récompensées par le match de cette marchandise, elles semblent sûrement faire une bonne forme physique. écouteurs.

Comme vous pouvez probablement le deviner à partir de la référence aux changements potentiels de la taille des écouteurs, en plus du fait qu’ils devraient se chevaucher dans le prix avec le seul Galaxy Buds Plus récemment publié, le Galaxy BudsX ne viendra probablement pas avant l’an prochain. Comme notre intérêt a piqué le record de conception et de spécifications, nous allons cependant garder un œil sur les rumeurs.

