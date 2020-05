Ce qui aurait été une journée gratuite de la bande dessinée – Daily LITG, 2 mai 2020

Ce sont des temps étranges, mais The Daily LITG est en train de devenir un moyen précieux de quantifier exactement ce que la culture geek de la bande dessinée est en train de faire en cette période d’essai. Aujourd’hui aurait été la journée de la bande dessinée gratuite, mais cela a été reporté à l’automne. Un certain nombre de magasins de bandes dessinées devaient également ouvrir leurs portes pour la première fois aujourd’hui, mais ce n’est pas le cas. Il peut donc y avoir un sentiment modéré. Néanmoins, bienvenue à tous, au quotidien Lying In The Gutters, une longue course autour de la veille et de la veille. Vous pouvez vous inscrire pour le recevoir par e-mail ici.

Baby Yoda, Alton Brown et Buffy, et les 10 histoires les plus lues hier

Bleeding Cool continue de signaler l’arrêt de l’industrie de la bande dessinée, avec plus de nos bandes dessinées préférées de Baby Yoda, Alton Brown et Buffy The Vampire Slayer. Tenez-vous avec votre Daily LITG.

Funko annonce plus de vinyles Baby Yoda et The Mandalorian Pop Good Eats: Reloaded Review: Alton Brown augmente les enjeux des steaks Grande première apparition à ne pas manquer dans Buffy contre les vampires # 14 Frankenstein de Danny Boyle s’avère l’adaptation la plus intense à ce jour: revue Good Omens: Lockdown: Gaiman, Tennant, Sheen se réunissent pour un suivi Une première apparition méga dans Go Go Power Rangers # 31 Hasbro dévoile de nouveaux objets de collection Star Wars pour les fans le premier vendredi Jay et Silent Bob Mall Brawl seront publiés la semaine prochaine Marvel revient dans les bandes dessinées le 27 mai – et c’est un mercredi Ubisoft publie la liste des chansons « Just Dance 2020 »

Walking Dead, Dead Mutants, Cyberfrog et les 5 histoires les plus lues il y a un an

Walking Dead d’aujourd’hui # 191 change tout à propos de la bande dessinée (Spoilers majeurs) Comment la masculinité toxique a été tuée (SPOILERS) dans Uncanny X-Men Magic: The Gathering’s War of the Spark Mythic Edition sera en vente mercredi Ethan Van Sciver commande des couvertures Dynamite exclusives pour les détaillants avec Cyberfrog DC Comics met à jour ses sollicitations pour l’année du méchant – L’offre, après la transformation de Lex Luthor (Spoilers)

Événements de bande dessinée se déroulant aujourd’hui

Il y aurait également eu des signatures, des apparitions, des symposiums, toutes sortes d’événements liés à la bande dessinée. Mais quelques-uns sont allés en ligne, et voici certains se produisent encore aujourd’hui, sur le Daily LITG.

Portes ouvertes virtuelles de la Kubert School, Joe Kubert School of Cartoon and Graphic Art, Inc, Dover, New Jersey, 1-3pm ET.

Stay Away Comic Book Day dans les magasins Collector’s Paradise, Los Angeles, Californie, 23h-16h.

24 Hour Comics Lockdown, Sputnikat à partir de 14 h UTC + 03

Journée de la bande dessinée gratuite en ligne avec Stadium Comics, de 10 h à 18 h HE

Panel Monomythic: Comics in the Classroom, Monomythic.com, 2-3pm

UX Comics – Faites défiler cette histoire de 18 h à 20 h UTC + 02

Livestream FCBD 2020 sponsorisé par 3 Alarm Comics et Pensacon, Biloxi, Mississippi 11h-18h CDT

Faire des mini-bandes dessinées avec Laura Lee Gulledge, 10h-11h HE.

Comic Book Day Lite gratuit à Cosmic Cat Comics, Tallahassee, Florid, de midi à 17 h HE.

Comics X Brescia, Comics League of Brixia, Brescia 16h30 UTC + 2.

Anniversaires de l’industrie de la bande dessinée, aujourd’hui

Il n’y a peut-être pas beaucoup d’ambiance de fête en ce moment. Ou s’il y en a, la police viendra vous arrêter. Mais les gens de la bande dessinée vieillissent toujours et célèbrent toujours cette date spéciale.

Liam Sharp, artiste sur La lanterne verte, co-créateur de Bloodseed.

artiste sur La lanterne verte, co-créateur de Bloodseed. Scott Rosenberg de Platinum Studios.

de Platinum Studios. Onrie Kompan, créateur de la trilogie Yi Soon Shin, MARX et # 1500ComicBookBattle.

créateur de la trilogie Yi Soon Shin, MARX et # 1500ComicBookBattle. Lorenzo Ruggiero, Encreur Marvel Comics.

Encreur Marvel Comics. Sean Howe, journaliste de l’industrie de la bande dessinée, auteur de Marvel Comics: The Untold Story.

journaliste de l’industrie de la bande dessinée, auteur de Marvel Comics: The Untold Story. Cory Levine, écrivain de Bowery Boys.

écrivain de Bowery Boys. Andy Winter , co-créateur de Hero Killers, éditeur de Moonface Comics.

, co-créateur de Hero Killers, éditeur de Moonface Comics. Ryan Brown de Teenage Mutant Ninja Turtles.

de Teenage Mutant Ninja Turtles. Howard Cruse , fondateur de Gay Comix, créateur de Bébé en caoutchouc coincé.

, fondateur de Gay Comix, créateur de Bébé en caoutchouc coincé. Glenn Herdling, ancien directeur éditorial de Marvel’s Custom Publishing, écrivain de Namor The Sub-Mariner, directeur du développement commercial de Wizard Entertainment et éditeur de la ligne de bandes dessinées Black Bull.

ancien directeur éditorial de Marvel’s Custom Publishing, écrivain de Namor The Sub-Mariner, directeur du développement commercial de Wizard Entertainment et éditeur de la ligne de bandes dessinées Black Bull. Jerry Scott, co-créateur de Baby Blues et Zits

Envie de vous remémorer la Journée de la bande dessinée gratuite, Baby Yoda ou autre chose? Abonnez-vous à notre liste de diffusion quotidienne de LitG. Et nous vous verrons ici demain.

Adresse électronique

La publication Qu’est-ce qui aurait été gratuit Comic Book Day – Daily LITG, 2 mai 2020 est apparue en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.

Partager : Twitter

Facebook