Samsung Dual Audio: qu’est-ce que c’est et comment l’utiliser

Partager de la musique peut être une expérience formidable, mais personne ne veut utiliser les écouteurs négligés d’un ami. Samsung Dual Audio Bluetooth permet aux utilisateurs de partager le son d’un seul appareil Samsung vers deux casques sans fil. Il est maintenant temps de découvrir comment configurer Dual Audio et de discuter de ses avantages.

Qu’est-ce que Samsung Dual Audio?

Samsung Dual Audio vous permet de connecter deux écouteurs Bluetooth à un seul appareil Samsung, permettant ainsi à deux amis, frères et sœurs ou partenaires de partager une expérience d’écoute ou de visualisation synchronisée. Cette double fonctionnalité Bluetooth a fait ses débuts sur les smartphones avec la série Samsung Galaxy S8 et est restée un pilier silencieux depuis. Cette fonctionnalité Bluetooth multi-appareils existe depuis plus d’une décennie sur les appareils Samsung et peut être attribuée au téléphone à curseur Samsung G600.

Pour activer la fonction Dual Audio de Samsung sur votre appareil, vous devez d’abord associer chaque appareil à l’appareil Samsung Galaxy souhaité.

Ouvrez votre appareil Paramètres. Aller à Connexions; ce sera le premier onglet sur un Samsung Galaxy S10e fonctionnant sous Android 10, One UI version 2.1. Robinet Bluetooth et tournez le curseur sur Sur. Entrez en mode de couplage Bluetooth à partir de votre casque Bluetooth. Cela vous oblige souvent à maintenir enfoncé le bouton d’alimentation du casque Bluetooth jusqu’à ce qu’une LED clignote. Les véritables écouteurs sans fil vous obligent souvent à retirer les deux écouteurs de l’étui simultanément. Si le processus d’appairage de votre casque diffère de la norme, reportez-vous à la documentation fournie. Déroulez le volet de notification de votre téléphone et appuyez sur Moyenne. Vérifiez les appareils que vous souhaitez utiliser pour l’écoute. Vous pouvez toujours désactiver la lecture sur un appareil à partir du Moyenne page à tout moment.

Lorsque vous activez le partage double audio à partir de votre smartphone Samsung, le programme vous permet de régler les niveaux de volume de chaque casque. Cette option est appréciée car vous ne voulez pas faire exploser accidentellement votre ami avec une sortie de décibels élevée qui pourrait potentiellement endommager son audition, ou au minimum la désorienter.

Plus de combinés devraient prendre en charge la fonctionnalité Bluetooth audio double

Les avantages de la double sortie audio sont évidents: vous pouvez partager une vidéo ou de la musique avec un ami sans avoir à partager physiquement une paire d’écouteurs, qui peuvent être insalubres même s’ils sont fréquemment nettoyés. De plus, cela vous lie physiquement, ce qui n’est pas vraiment la meilleure chose à faire en ce moment. Cela va au-delà des fins de divertissement: c’est un excellent moyen d’écouter les mêmes pistes de motivation tout en travaillant avec un ami, ou de participer à un podcast ensemble. L’une de mes choses préférées à propos de Samsung Dual Audio est la façon dont elle profite aux auditeurs malentendants.

Il peut être frustrant pour ceux qui sont malentendants de regarder une vidéo YouTube rapide avec leurs enfants: leurs enfants peuvent entendre des dialogues à faible volume, tandis que le parent a besoin d’une sortie beaucoup plus forte. Si l’enfant est satisfait des niveaux de volume, le parent peut être aggravé de ne pas pouvoir entendre la moitié de ce qui est dit. Par ailleurs, si le parent est satisfait du volume de sortie, l’enfant peut se sentir frustré par la fatigue du haut-parleur. Un excellent moyen de négocier cela est d’utiliser Samsung Dual Audio: deux casques avec deux niveaux de volume variés connectés à un seul appareil.

Cela peut sembler insignifiant pour ceux d’entre nous qui ont une audition intacte, mais cela peut faire toute la différence pour ceux qui sont fatigués de manquer la moitié d’une conversation ou de montrer un dialogue parce que ceux qui les entourent peuvent entendre sans problème.

Autres questions fréquemment posées

Q: En quoi Dual Audio diffère-t-il du multipoint Bluetooth?

LES: Le multipoint Bluetooth et le Dual Audio facilitent les fonctionnalités inverses: le multipoint Bluetooth permet à une seule paire d’écouteurs sans fil de se connecter à deux ou plusieurs appareils sources à la fois (par exemple, un smartphone et un ordinateur portable), tandis que ce dernier permet à un appareil source unique d’envoyer de l’audio à deux récepteurs casques simultanément.

Q: Y a-t-il un décalage audio entre les casques?

LES: Bien que le partage audio Bluetooth multi-appareils soit excellent, il n’est pas parfait: oui, lorsque je testais des casques, il y avait toujours un léger décalage dans la lecture de l’un à l’autre. C’était minime (<0,5 s), et cela ne distrayait pas mon ami et moi.

Q: La prise en charge du codec Bluetooth est-elle importante lors de l’utilisation du double audio?

LES: La prise en charge du codec Bluetooth est importante lorsque vous souhaitez réduire la latence, mais même lors de la diffusion via des codecs Bluetooth de haute qualité optimaux, il y avait un léger retard entre les casques. J’ai expérimenté diverses combinaisons du codec évolutif Samsung, AAC, LDAC et aptX et le délai était répandu dans la question quoi.

Q: Peut envoyer de l’audio à une paire d’écouteurs et de haut-parleurs, ou cela ne fonctionne-t-il qu’avec des écouteurs et des écouteurs?

LES: Oui, vous pouvez envoyer le son d’un appareil Samsung compatible vers une paire d’écouteurs et un haut-parleur Bluetooth, ou vers deux haut-parleurs Bluetooth.

Q: La détection automatique des oreilles avec les Samsung Galaxy Buds et les Samsung Galaxy Buds Plus fonctionnera-t-elle toujours lors de l’utilisation de Dual Audio?

LES: Oui, la lecture multimédia s’arrête automatiquement automatiquement lorsqu’un auditeur retire son Samsung Galaxy Buds Plus de ses oreilles. Pour reprendre la lecture, l’auditeur devra réinsérer les écouteurs et appuyer sur play depuis l’écran du smartphone Samsung Galaxy ou via les véritables commandes tactiles intégrées des écouteurs sans fil.

Q: Puis-je diffuser du son vers deux écouteurs Bluetooth sur Android, quel que soit l’appareil?

LES: Malheureusement, tous les appareils Android ne prennent pas en charge une fonctionnalité comme Samsung Dual Audio; cependant, pratiquement tous les smartphones Android peuvent se connecter à deux appareils simultanément. Par exemple, le Google Pixel 4 peut se connecter simultanément à deux casques Bluetooth, mais il ne peut en produire que l’audio à la fois. Selon un expert des produits Google, les utilisateurs doivent télécharger une application tierce (par exemple, Bose Connect) pour diffuser le son sur plusieurs appareils sans fil. Même alors, il y a des limites; dans le cas de l’application Bose Connect, les deux appareils récepteurs doivent être des produits Bose comme le Bose SoundSport Free et le Bose Noise Cancelling Headphones 700.

Q: Les iPhones ont-ils également une double fonctionnalité audio?

LES: Oui, les utilisateurs peuvent partager l’audio avec les écouteurs des séries Apple et Beats à partir d’un iPhone ou d’un iPad (iOS 13.1 et iPadOS 13.1 et versions ultérieures). Pour ce faire, votre casque Apple doit déjà être connecté à l’iPhone. Ensuite, rapprochez l’étui du casque AirPod de votre ami près de votre iPhone et ouvrez l’étui. Cliquez sur Partager temporairement l’audioet suivez les invites. Pour partager du son avec un produit Beats, les utilisateurs doivent maintenir le bouton d’alimentation de leur casque pendant environ une seconde. Rapprochez le casque Beats de l’iPhone et touchez Partager temporairement l’audio. Cela fonctionne avec les Beats Powerbeats, Beats Powerbeats Pro, Beats Solo Pro, Beats Solo3 Wireless, Beats Powerbeats3 Wireless, BeatsX, Apple AirPods et Apple AirPods Pro.