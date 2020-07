Tout ce que nous savons sur le changement / la fin de «La se avecina»

Douze saisons de diffusion garantissent le succès de ‘La que se avecina’, l’une des comédies les plus suivies sur petit écran. Sa première sur Telecinco a eu lieu en 2007, juste après que Mediaset Espagne a acquis un pourcentage de Miramón Mendi, producteur de José Luis Moreno responsable de «Ici, il n’y a personne qui vit». De cette façon, la fiction d’Antena 3 s’est terminée après cinq saisons, mais l’équipe est restée ensemble et a refait surface avec une nouvelle série. Une grande partie du casting a été maintenue pour donner vie à de nouveaux personnages, auxquels de nouveaux visages ont été incorporés pendant toutes ces années.

Après plus d’une décennie en diffusion, La saison 12 de ‘La que se avecina’ est présentée comme la plus spéciale, car elle représente un tournant dans la série. C’est principalement parce que l’équipe a dû dire au revoir aux studios qui jusqu’à présent constituaient l’ensemble principal de la série, en disant adieu aux décors et décors déjà mythiques. La fiction est pleinement impliquée dans la clôture d’un cycle, laissant la question de savoir ce qui va se passer désormais. De FormulaTV nous voulons recueillir les informations et les détails dont nous disposons sur l’éventuelle fin ou le changement de ‘La que se avecina’.

L’une des principales nouveautés de la douzième saison de ‘La que se avecina’ était son première exclusivement sur Amazon Prime Video. Jusqu’à présent, nous avions l’habitude de voir de nouveaux épisodes aux heures de grande écoute de Telecinco et chaque semaine, mais cette fois, ils nous ont surpris avec la première directe sur la plateforme de vidéo à la demande. Ainsi, les huit premiers épisodes sont disponibles à regarder à tout moment pour tous ceux qui ont un compte sur la plateforme de paiement précitée, laissant émission linéaire et ouverte en arrière-plan.

Bien qu’il s’agisse d’un changement frappant, il s’agit en fait d’un stratégie que le groupe Mediaset mène depuis un certain temps avec certaines de ses dernières séries. Un exemple clair sont les mères des fictions. Love and life ‘,’ Caronte ‘, la deuxième saison de’ Ladies of the (h) AMPA ‘ou’ El pueblo ‘qui est diffusée directement et exclusivement sur Amazon Prime Video. Précisément, « El pueblo » est également une production de Contubernio et des frères Caballero, une série qui a été créée pour la première fois sur la plate-forme de paiement et, plus tard, nous avons pu voir sur Telecinco, montrant que les deux formes d’émission sont compatibles et ils peuvent générer des résultats positifs.

Tourner la fin d’une saison ou d’une série n’est pas chose aisée, surtout quand on veut obtenir la meilleure clôture pour sa production. De plus, il n’est pas facile pour le moment d’éviter ce à quoi ressemblera cet adieu. Pour toutes ces raisons, Alberto Caballero a choisi de enregistrer deux fins différentes pour conclure la douzième saison de «La que se avecina». Avec cette tactique il s’assure qu’il a la fin de son rêve, quelque chose qu’ils peuvent décider dans la salle de montage, où le résultat est le mieux apprécié et où les dernières décisions sont prises avant d’offrir le produit final aux téléspectateurs.

L’acteur Jordi Sánchez, responsable de l’incarnation du personnage d’Antonio Recio, a reconnu dans une interview avec Nius que l’équipe avait filmé ces deux finales, mais que le casting ne sait pas lequel sera finalement diffusé. Cependant, Vanesa Romero et Eva Isanta, ses co-stars, ont revendiqué le même média être très satisfait des scènes qu’ils ont enregistrées, considérant que le Mirador de Montepinar aura un Fin que tu mérites et que les spectateurs pourront apprécier.

Une autre surprise que les nouveaux épisodes tiennent est la croisement avec «El pueblo». Les deux fictions appartiennent à Contubernio, donc cette intersection de personnages et de scénarios n’est pas rare, même s’il s’agit de deux univers différents. Alberto Caballero a confirmé cette nouvelle à travers ses réseaux sociaux, assurant que ce sera un grand moment pour tout le monde. Cependant, il y a plusieurs points à retenir, notamment en ce qui concerne les acteurs, puisque de nombreux protagonistes de ‘El pueblo’ sont déjà apparus dans Mirador de Montepinar jouer d’autres personnages.

Carlos Areces, Norma Ruiz, María Hervás ou Empar Ferrer sont quelques-uns des exemples d’interprètes connus des téléspectateurs et des adeptes de « La que se avecina », mais dans « El pueblo », ils jouent des personnages complètement différents. Cependant, Caballero se souvient la possibilité de créer des «paradoxes spatio-temporels», qui pourrait unir les deux univers sans problème. Il a même souligné l’option selon laquelle Juan José Soler (Areces) était l’une des nombreuses personnalités qu’Augustin cache en raison de son trouble de la personnalité multiple.

La première du premier lot d’épisodes de la douzième saison de ‘La que se avecina’ est venue avec une absence importante, celle d’Antonio Pagudo, l’un des acteurs présents depuis le début de la série. Le responsable de l’interprétation Javier Maroto a dit au revoir pour se lancer dans de nouveaux projets, laissant une lacune importante dans la série. Pour compenser ces absences, la deuxième partie comportera de nouveaux visages Ils arrivent au Mirador de Montepinar pour jouer dans de nouvelles parcelles et apporter une touche d’air frais.

Parmi ces nouveaux visages figurent l’actrice Mónica Cruz et l’acteur Peter Vives. Le premier aura un caractère pratiquement fixe, car apparaîtra dans six des huit épisodes restants. Pour sa part, Vives fera une apparition dans quatre épisodes, étant sa présence récurrente. Également, Daniel Muriel revient également pour ramener Gabi à la vie, L’ami particulier de Javi qui marche à nouveau sur le Mirador de Montepinar pour rencontrer Lola (Macarena Gómez), qui tente de reconstruire sa vie après le départ de Javi.

À la mi-2020, la nouvelle a été publiée que le film « Monsieur, donnez-moi de la patience » aurait une suite sous la forme d’une série télévisée. Le groupe Atresmedia a confirmé ce projet pour le petit écran avec Jordi Sánchez comme protagoniste, reprenant ainsi le rôle qu’il a joué dans la production mise en scène par Álvaro Díaz Lorenzo. L’annonce de la suite télévisée de ce long métrage réalisée sauter toutes les alarmes sur la poursuite possible de l’acteur Jordi Sánchez dans ‘La que se avecina’.

Cependant, l’acteur lui-même s’est chargé de rassurer ses followers en s’assurant à travers ses réseaux sociaux que ce nouvel emploi était entièrement compatible avec le reste de ses projets. Ainsi, il a affirmé sa présence dans les derniers épisodes de la douzième saison de la comédie. De même, dans l’hypothèse où la production de Contubernio se poursuivrait avec une nouvelle saison ou sous forme de spin-off, Sánchez n’aurait aucun problème à combiner les deux œuvres, car à d’autres occasions, il a collaboré à des projets Atresmedia et n’a jamais subi d’inconvénients.

La fin de la douzième saison de ‘La que se avecina’ laisse l’avenir de la fiction et de ses personnages dans l’air, mais qu’est-ce que a conclu est l’utilisation des ensembles qui ont utilisé depuis le début du tournage de «Il n’y a personne qui vit». Les installations sont situées à Moraleja de En medio (Madrid) et sont la propriété de José Luis Moreno, mais la nécessité d’utiliser ces studios pour d’autres productions a poussé Moreno à prendre la décision de demander à ses neveux de partir, leur accordant une marge de trois ans pour préparer cet adieu.

Ainsi, le fait de ne pas parvenir à un accord avec le propriétaire de la propriété où se trouvent les décors a été la principale raison de devoir quitter les lieux. Ceci, à son tour, a conduit à la destruction des décors et de l’emblématique bâtiment Mirador de Montepinar, où se trouvait Desengaño 21. Maintenant, les portes sont complètement ouvertes. Nous ne savons pas si la série se poursuivra et, si c’est le cas, s’ils construiront les mêmes ensembles dans d’autres installations, ou si les voisins déménageront dans un tout nouveau bâtiment. Il ne serait pas surprenant non plus que, profitant de ce mouvement, un spin-off ait été créé avec certains des personnages les plus emblématiques de la fiction, changeant l’environnement et commençant ainsi une nouvelle aventure.

Pendant les derniers jours de tournage du deuxième tour d’épisodes de la douzième saison on a pu voir les acteurs et une partie de l’équipe dire au revoir au Mirador de Montepinar. La jeune Carlota Boza était en larmes lorsqu’elle a dit au revoir à ce qui était sa maison depuis tant d’années, alors que certains de ses collègues partageaient sur les réseaux sociaux les moments précédents du tournage de la dernière rencontre de voisins sur le portail mythique de l’immeuble. De son côté, la nostalgie s’empare également d’Alberto Caballero, qui a offert aux fans une mini-visite des installations pour qu’ils puissent également dire au revoir.

L’écrivain, créateur et producteur de la série avait également préparé quelques mots de mémoire pour Emma Penella, Mariví Bilbao et Eduardo Gómez, acteurs décédés ces dernières années et qui faisaient partie de la distribution. Tous sont restés présents dans leurs mémoires tout au long de cette période, car leur départ a laissé un grand vide dans l’équipe. Comme Caballero l’a confirmé sur son compte Twitter, dans les huit épisodes restants nous pourrons voir un hommage à Gómez, qui a donné vie à Maxi pendant six ans. De cette façon, comme cela s’est déjà produit avec Izaskun et Doña Charo, les derniers chapitres auront un clin d’œil ou une référence au personnage incarné par Gómez.