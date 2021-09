Où a été tournée la saison 6 de Lucifer ? Découvrez les lieux de tournage de la série Netflix

Pendant six saisons, Lucifer a dominé le cœur du public avec sa charmante narration fantastique surnaturelle. La série est basée sur le personnage de DC Comics du même nom et est développée pour la télévision par Tom Kapinos. Il suit les aventures terrestres de Lucifer Morningstar, un ange déchu qui réside à Los Angeles et travaille avec les forces de l’ordre locales en tant que consultant.

La sixième et dernière saison de la série préférée des fans ne manquera pas de fournir aux fans une conclusion réconfortante et satisfaisante à l’histoire. Si vous êtes un fan de la série, vous devez aimer apprendre les détails en coulisses qui y sont liés, tels que les lieux de tournage. Si vous recherchez les lieux de tournage de la saison 6 de Lucifer, voici tout ce que vous devez savoir.

Lieu de tournage de la saison 6 de Lucifer

La sixième saison de Lucifer se déroule principalement à Los Angeles et met en évidence des spots populaires de la ville. La série a été tournée au Canada pendant les deux premières saisons, mais Los Angeles abrite la production de la série depuis la saison 3, et la dernière saison ne fait pas exception. Le tournage de la saison 6 a commencé en octobre 2020 et s’est terminé le 29 mars 2021. Examinons de plus près les lieux de tournage spécifiques de la saison.

Los Angeles en Californie

Les scènes extérieures de la saison 6 ont été tournées principalement sur place à Los Angeles. Un épisode entier aurait été tourné au Magic Castle, un club-house de l’Académie des arts magiques situé au 7001 Franklin Avenue dans le quartier d’Hollywood. La structure Chateauesque est un monument historique et culturel de Los Angeles et est connue pour accueillir de nombreux spectacles de magie et de splendides événements en direct.

Les acteurs et l’équipe ont également filmé quelques scènes sur Grand Avenue, entre West 1st Street et West 2nd Street. Le tournage a également eu lieu sur des sections de Hope Street et Olive Street. Le co-showrunner Joe Henderson a déclaré dans une interview que le dernier jour sur les plateaux de la série avait été une expérience très émouvante et dure mais aussi belle et douce-amère.

Le dernier jour du tournage, les fans de la série se sont rendus sur Twitter avec #MerciLucifer pour exprimer leur gratitude pour le spectacle. La star principale Tom Ellis a fait ses adieux à la série dans une publication Instagram sincère, que vous pouvez voir ci-dessous.

Burbank Californie

La majorité des films d’intérieur de l’émission pour la sixième saison ont été tournés sur les scènes sonores des studios Warner Bros. à Burbank. Il était auparavant connu sous le nom de Warner Bros.-Seven Arts Studios et The Burbank Studios. La propriété est située au 4000 Warner Boulevard et a été établie en 1926. Elle offre 36 scènes sonores allant de 550 à 3 000 mètres carrés, ainsi que de nombreux décors extérieurs et installations de production. Des émissions populaires telles que Friends, Westworld et Gilmore Girls ont été tournées ici.