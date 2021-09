Into the Night saison 3 : Que sait-on d’une éventuelle suite de la série Netflix ?

Into the Night de Netflix présente un scénario intrigant où le soleil devient soudainement mortel, tuant tout ce qui est exposé au soleil. Basé sur le roman polonais “The Old Axolotl” de Jacek Duka, la série suit un groupe de survivants qui tentent de rester en vie dans le monde post-apocalyptique et commencent lentement à découvrir d’autres groupes autour de la planète qui ont réussi à survivre.

La série de Jason George a été acclamée par la critique pour ses performances de casting et son scénario captivant et a livré 2 saisons de drame de science-fiction à couper le souffle. Maintenant, avec le groupe central de survivants dirigé par Sylvie abandonnant la sécurité de leur bunker dans la finale de la saison 2, l’histoire se bloque à un cliffhanger alléchant qui mérite absolument une saison de suivi. Alors, peut-on en attendre un ? Et si oui, quand ? Voici tout ce que nous savons sur la saison 3 de Into the Night.

Date de sortie de la saison 3 de Into the Night

La saison 2 de Into the Night a été diffusée le 8 septembre 2021 sur Netflix. Les 6 épisodes de la saison de suivi de la série thriller de science-fiction sont sortis simultanément, chacun d’une durée d’environ 35 minutes.

En ce qui concerne une potentielle saison 3, il n’y a eu aucune annonce officielle quant au feu vert de sa production. Cependant, les fans ne devraient pas perdre espoir car les choses semblent assez optimistes pour que la série obtienne au moins une saison de plus (et peut-être plus) à l’avenir.

D’une part, le livre source dont la série s’inspire (« The Old Axolotl ») a une histoire qui va bien au-delà de l’intrigue des deux premières saisons. Malgré la divergence des intrigues entre le livre et la série, les showrunners ont amplement de matière à exploiter et s’en inspirent pour les saisons suivantes. Pour vous donner une idée, la saison 1 de Into the Night ne couvrait apparemment que la première page du roman ! Nous ne dévoilerons pas de spoilers potentiels, mais faites-nous confiance lorsque nous disons que l’histoire des survivants a un long chemin à parcourir.

De plus, la saison 2 se termine sur plusieurs cliffhangers qui font clairement allusion à l’intention des showrunners de faire plus de saisons. Contrairement à la saison 1, qui s’est terminée sur une note relativement plus décisive (avec les survivants trouvant refuge et mention d’une “solution”), la saison 2 se termine dans un chaos absolu qui ne donne pas un tel sentiment de finalité. L’émission semble également bien se porter dans sa deuxième saison, ce qui signifie qu’elle obtiendra probablement des chiffres d’audience favorables – un facteur important dans le processus décisionnel de Netflix tout en décidant s’il faut donner le feu vert à une émission pour les saisons de suivi. Si le feu vert est donné bientôt, nous pouvons nous attendre à voir la saison 3 de Into the Night courant ou fin 2022.

Casting de la saison 3 de Into the Night

La saison 2 est centrée sur le groupe de survivants d’origine, qui comprend Sylvie (Pauline Etienne), le pilote Mathieu (Laurent Capelluto), Ayaz (Mehmet Kurtulus), Laura (Babetida Sadjo), Rik (Jan Bijvoet), Jakub (Ksawery Szlenkier), Horst (Vincent Londez), Ines (Alba Gaïa Bellugi), Osman (Nabil Mallat), Zara (Regina Bikkinina) et son fils Dominik (Nicolas Alechine).

Dans la potentielle saison 3, on peut s’attendre à ce que la plupart des acteurs réguliers reprennent leurs rôles, à l’exception notable de Jan Bijvoet, Regina Bikkinina et Nicolas Alechine, dont les personnages périssent. Comme dans la saison 2, nous pouvons également nous attendre à voir de nombreux nouveaux membres de la distribution ajoutés à la liste alors que les personnages centraux de la série rencontrent de nouveaux groupes de survivants.

Intrigue de Into the Night Saison 3

La saison 2 se termine avec l’abandon par le groupe de Sylvie de l’abri du bunker en Bulgarie après avoir été menacé de mort par les soldats de l’OTAN qui le dirigent. Ils réquisitionnent un hélicoptère russe et se dirigent vers la banque de semences en Norvège, où le reste des civils survivants de leur groupe sont bloqués après l’échec d’une mission visant à se procurer des semences. Pendant ce temps, un mystérieux sous-marin atterrit sur l’île norvégienne et entre en contact avec les civils de la banque de graines. Cependant, Ayaz tire sur l’un des nouveaux arrivants, dont le sort reste inconnu. Dans une scène de mi-générique, nous voyons également les soldats de l’OTAN découvrir une souris vivante dans un conteneur conçu par Horst, faisant allusion au fait que le chercheur aurait finalement trouvé un moyen de protéger les créatures vivantes du soleil mortel.

Dans la potentielle saison 3, nous pouvons nous attendre à ce que Sylvie et son groupe (Ines, Laura et Horst) rencontrent les civils restants en Norvège. Le fait que le sous-marin ait également accosté sur l’île norvégienne isolée signifie qu’ils auront ensuite un moyen de s’échapper de là et de se réfugier dans le navire sous-marin. La découverte de Horst, bien qu’entre les mains des soldats de l’OTAN, aura également probablement d’énormes répercussions car il s’agit de la première découverte prometteuse depuis le début de l’événement apocalyptique. Enfin, comme nous l’avons vu au cours des deux premières saisons, nous pouvons également nous attendre à voir la mort d’un personnage central dans la saison 3 potentielle.

Pour rappel, les saisons 1 et 2 de Into the Night sont dispo en streaming sur Netflix.