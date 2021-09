Alvaro Morte, Ursula Corbero, Jaime Lorente… Quels sont les projets des acteurs après La Casa de Papel ?

La première moitié de la cinquième saison de La Casa de Papel est désormais disponible sur Netflix depuis vendredi dernier (3 septembre) à une attente mondiale que peu de séries espagnoles ont sur la plateforme et en devenant rapidement le Top 1 du carrousel des plus populaires sur la plateforme. Les cinq épisodes qui constituent le volume 1 du dernier volet de la série ont été dévorés sans pitié par les fans qui l’attendaient avec impatience après que la quatrième saison ait porté l’action à son paroxysme et arraché l’un de leurs personnages les plus aimés, Nairobi, incarnée par la charismatique actrice Alba Flores.

Ainsi, dans cette première étape de la dernière ligne droite, Alex Pina et Esther Martínez Lobato ont repris l’action en pleine guerre à la Banque d’Espagne, avec le professeur capturé, la bande de braqueurs retranchée qui tente de trouver une issue de secours, et une légion de soldats qui encercle le bâtiment. Malgré cela, ils ont eu le temps d’introduire de nouveaux personnages et de soulever des questions, tout en éliminant un autre des voleurs les plus emblématiques en salopette rouge.

La dernière série d’épisodes, les cinq qui clôtureront l’histoire, a déjà une date de sortie sur Netflix. Ils sortiront sur la plateforme de streaming le 3 décembre 2021, mais leur tournage s’est terminé en mai dernier, lorsque les acteurs et actrices du casting ont commencé à dire au revoir à leurs personnages.

Bien qu’ils soient maintenant en pleine promotion et qu’ils poussent la récente sortie de la cinquième saison, en réalité cela fait des mois que les personnages principaux de La Casa de Papel ont laissé leurs personnages derrière eux et, en fait, ils sont déjà pleinement impliqués dans leurs nouveaux projets professionnels. Nous jetons ici un coup d’œil à ce sur quoi chacun d’entre eux travaille actuellement. Que font maintenant les acteurs de la série espagnole ?

Álvaro Morte (le Professeur)

La même semaine que la sortie de La Casa de Papel, nous avons également pu voir Álvaro Morte dans l’une des bandes-annonces les plus marquantes : La Roue du Temps, l’adaptation par Amazon Prime Video de la célèbre saga littéraire fantastique de Robert Jordan. Il y incarne un méchant, Logain, l’un des rares hommes capables d’utiliser le pouvoir unique et l’un des personnages les plus emblématiques pour les lecteurs des romans. La série débute le 19 novembre sur la plateforme de streaming. Bien que Morte ait commencé à la tourner il y a quelque temps, on peut dire qu’il s’agit de sa première série après La Casa de Papel.

Un autre projet de télévision, également à paraître, est Sin Límites, une coproduction entre Amazon et RTVE dans laquelle l’acteur incarne Juan Sebastián Elcano, le marin espagnol qui a mené l’expédition dirigée par Ferdinand Magellan qui a fait le tour du monde et a réussi à prouver que la Terre était ronde.

Itziar Ituño (Lisbonne)

Itziar Ituño, qui incarne l’inspectrice Raquel Murillo puis un membre du gang connu sous le nom de Lisboa, est l’un des protagonistes d’Intimidad, la série que Jorge Torregrossa prépare pour sa première sur Netflix, peut-être même en 2021, et qui a pour covedette Verónica Echegui.

La série pourrait bien être basée sur des événements réels et raconte l’histoire de la fuite d’une sex tape d’un politicien et ses conséquences ultérieures sur son groupe de protagonistes. IMDB lui attribue également le tournage d’un court-métrage : Salvation Has No Name.

Úrsula Corberó (Tokyo)

L’année 2021 est spéciale à bien des égards pour Úrsula Corberó. La série qui l’a lancée sur la scène internationale touche à sa fin, mais c’est aussi l’année où l’actrice a réalisé un rêve : présenter en avant-première son premier film à Hollywood. Cette étape importante de sa carrière est le long métrage Snake Eyes : The Origin, sorti en salles en août dernier et réalisé par Robert Schwentke. Dans ce film, notre chère Tokyo jouait un méchant connu sous le nom de la Baronne.

Snake Eyes a ouvert les portes du cinéma international et nous ne doutons pas que nous connaîtrons bientôt de nouveaux projets pour l’avenir de l’interprète.

Miguel Herrán (Rio)

Miguel Herrán n’était pas acteur et a été découvert par hasard par l’acteur de l’époque Daniel Guzmán pour son film A cambio de nada, mais il n’en fallait pas plus pour qu’il devienne l’un des acteurs les plus en vue d’Espagne. Avec ce film, il a remporté le Goya du meilleur nouvel acteur, il est donc entré dans la cour des grands, mais il sera aussi l’une des vedettes de La Casa de Papel et d’Élite, deux des séries les plus célèbres de Netflix.

Avec un tel passé, on ne peut que lui prédire un grand avenir, qui, après avoir été Rio dans La Casa de Papel, commence avec Modelo 77, un long métrage actuellement en production, réalisé par Alberto Rodriguez, avec Javier Gutiérrez, Fernando Tejero et Jesús Carroza.

Jaime Lorente (Denver)

Jaime Lorente a fait l’objet d’innombrables titres cette semaine, mais pas tant pour La Casa de Papel que pour la nouvelle inattendue qu’il attend son premier enfant avec l’une de ses collègues du service des costumes de la série.

Il est clair que l’ancien acteur d’Élite fait face à un nouveau défi sur le plan personnel, mais sur le plan professionnel, il est également impliqué depuis un certain temps dans un projet sur lequel Amazon Prime Video a beaucoup misé : la série El Cid, dans laquelle il incarne Ruy, le jeune homme destiné à devenir le chevalier connu dans le monde entier sous le nom d’El Cid Campeador. En outre, l’acteur de Murcie, qui saisit également toutes les occasions de monter sur scène, tourne actuellement Tin & Tina, un film réalisé par Rubin Stein avec Milena Smit.

Esther Acebo (Stockholm)

Elle n’est plus Mónica Gaztambide ou Stockholm dans La Casa de Papel et son nouveau long métrage s’appelle La casa de tiza. Un thriller réalisé par Ignacio Tatay dans lequel elle partage l’écran avec Carlos Santos et Eloy Azorín, entre autres.

Dans ce film, un jeune couple adopte une jeune fille qu’il a trouvée errant seule sur la route.

Darko Perić (Helsinki)

Celui qui a sans doute le plus de projets à l’horizon est l’acteur serbe Darko Perić, qui joue Helsinki dans la série Netflix. Plus précisément, trois courts métrages et deux longs métrages.

Le premier des deux longs métrages avec lesquels il prend le relais de La Casa de Papel est Kofer, un film d’action serbe dont le centre est une mallette à détruire ; le second, Inner Child, d’origine française et dans lequel il joue le rôle principal, mais on ne connaît pas d’autres détails.