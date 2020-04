Ryan Reynolds Time Travel Movie Coming From Free Guy Director – / Film

Ressemble à Ryan Reynolds et Shawn Levy aimé faire Free Guy ensemble, parce que l’acteur et le réalisateur se réunissent pour faire un film d’aventure dans le temps pour Skydance. Obtenez les détails ci-dessous.



Selon Heat Vision, Reynolds jouera dans un film qui s’appelait autrefois Notre nom est Adam mais est maintenant sans titre. Le projet retravaillé suit maintenant un homme qui doit voyager dans le temps pour obtenir de l’aide de son moi de 13 ans. Ensemble, ils rencontrent leur défunt père, qui a maintenant le même âge que Reynolds.

Cette description me rappelle un peu le moment le plus puissant de la romance non conventionnelle de Richard Curtis À propos du temps, que je ne gâcherai pas ouvertement ici. Mais il suffit de dire que je crois que Levy, dont les efforts de réalisateur sont certes un peu partout, a ce qu’il faut pour en faire un film émotionnel et efficace qui gratte la même démangeaison. Quant à savoir si Reynolds, un gars connu pour ses personnages à l’écran, peut gérer ce niveau de lourdeur émotionnelle, rechercher des films comme Définitivement peut-être ou The Nines pour la preuve qu’il peut faire plus que d’être une machine à plaisanterie non-stop.

Levy est l’un des producteurs / réalisateurs de Choses étranges et le cinéaste derrière Du vrai acier, Un rendez-vous romantique, et le Nuit au musée franchise, et ce sera son prochain effort de réalisation. Le script de spécification original a été écrit par T.S. Nowlin et a fait la liste noire 2012 (la liste annuelle des scénarios préférés non produits d’Hollywood). Tom Cruise était autrefois attaché à la star, mais il a ensuite fait deux films de science-fiction différents avec Oubli et Bord de demain. Il allait jouer un astronaute, mais on ne sait pas si la profession du personnage principal a changé pendant la réécriture par Jonathan Topper, qui a créé les émissions de télévision Banshee et guerrier et a écrit le film de Levy en 2014 C’est là que je te laisse.

Levy et Reynolds devraient produire le film aux côtés de Skydance David Ellison, Dana Goldberg, et Don Granger, Et le tournage devrait commencer au cours du quatrième trimestre de cette année, en supposant que cela peut être fait en toute sécurité dans le sillage de la pandémie de coronavirus. Skydance a actuellement Top Gun: Maverick, deux de plus Mission impossible films et le thriller d’espionnage Michael B. Jordan Sans remords alignés dans leur accord avec Paramount, et cette aventure dans le temps sera probablement distribuée par Paramount également.

