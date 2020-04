L’édition Signature de House Flipper arrive sur les consoles

Merge Games a révélé cette semaine que Édition Signature House Flipper sera disponible sur les trois principales consoles cet été. Le hit indépendant mineur où vous prenez de vieux endroits délabrés et les retournez aux spécifications de la liste a beaucoup joué sur YouTube et Twitch. Tout comme d’autres simulateurs du même type tels que PC Builder Simulator. Maintenant, Merge Games publiera une édition Signature via Signature Edition Games pour PS4, Nintendo Switch et Xbox One cet été. Découvrez la bande-annonce ci-dessous ainsi que tout ce qui est inclus dans cette édition.

Maison Flipper est une chance unique de devenir une équipe de rénovation individuelle. Achetez, réparez et rénovez des maisons dévastées. Donnez-leur une seconde vie et vendez-les avec profit! Vous avez à votre disposition un ensemble d’outils et de pièces. Utilisez-les pour marteler, percer, clouer et visser les choses ensemble, et faire tout ce qui est nécessaire pour ajuster, réparer ou nettoyer des choses. Expérimentez avec les designs d’intérieur et les styles de décoration que vous aimez. Décorez et meublez des intérieurs avec des centaines d’articles uniques parmi lesquels vous pouvez choisir. Exprimez-vous!

Aimez-vous la décoration intérieure et souhaitez remplir les pièces vides en utilisant votre style préféré? Vous pouvez acheter un appartement vide et le meubler. Préférez-vous des choses que seuls les ingénieurs comprendraient? Vous pouvez vous concentrer sur les réparations et les installations. Êtes-vous un expert de l’approche «petit mouvement, grand changement»? Vous pouvez acheter une maison décente et la rendre parfaite en ajoutant du style et en réparant des trucs. Le but ultime de l’entreprise de retournement de maisons est le profit. Êtes-vous un preneur de risques? Aimez-vous investir? Estimez le profit et trouvez le meilleur rapport risque / récompense pour vous. L’entreprise de retournement de maison est très difficile. Améliorez et perfectionnez vos compétences. Obtenez de meilleurs outils. Déployez de nouveaux mécanismes et gagnez de l’argent pour augmenter vos investissements et accélérer vos progrès. S’amuser!