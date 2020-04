Incident d’intimidation de la WWE avec le défunt annonceur Howard Finkel raconté

La lutte professionnelle est une affaire délicate, et malgré l’image stérile de la WWE aujourd’hui en tant que société de divertissement mondiale, il n’y a pas si longtemps, les règles des terrains de jeux étaient roi dans les vestiaires. Les histoires d’intimidation et de bizutage sont omniprésentes dans l’histoire de la WWE, y compris très récemment, mais dans le dernier numéro du Wrestling Observer Newsletter, Dave Meltzer raconte une histoire particulièrement déchirante d’intimidation contre l’une des légendes les plus aimées de l’histoire de la WWE, a annoncé récemment le défunt Howard Finkel.

Meltzer dit que l’incident d’intimidation s’est produit après que Finkel a été impliqué dans un angle lors d’un spectacle à la maison de la WWE où il était censé être giflé par une lutteuse, mais a reculé pendant le spot. En conséquence, Finkel a été emmené au «tribunal de catcheur», une procédure infâme dans les coulisses où les catcheurs décidaient de punir les autres catcheurs pour des transgressions ou des violations des normes des vestiaires, comme porter la cravate de mauvaise couleur lors de la poignée de main avec L’entrepreneur (qui, soit dit en passant, en tant que leader dans les coulisses de la WWE, était un chef de file de ce genre de chose).

Meltzer dit que Finkel a été « intimidé et absolument humilié » par l’événement, qui a récemment horrifié les lutteurs de la WCW. Finkel, dit Meltzer, était au bord des larmes et a été condamnée à être giflée par une autre femme en guise de punition. Lorsque Finkel tressaillit de nouveau, il fut encore plus intimidé. Meltzer continue en parlant du penchant de la WWE en tant qu’entreprise pour des artistes humiliants comme Finkel et annonceur légendaire Jim Ross à travers des angles embarrassants et mesquins. Meltzer écrit:

En effet, lorsque Finkel a été mis au Temple de la renommée de la WWE, sa vidéo d’entrée était pour les rires, plus pour se moquer de lui et montrer les différents angles qu’il a faits, mais il a répondu la nuit du Temple de la renommée en faisant l’un des meilleurs discours de son histoire. Lui et Jim Ross, bien que très différents en tant que personnes, ont tous deux été placés dans cette position. Avec Ross, c’était toujours de le faire en Oklahoma si possible, sachant que Ross était si fier d’être originaire d’Oklahoma alors que les New-Yorkais considéraient cette partie du pays comme de second ordre. Mais avec Ross, c’est parce qu’il a toujours essayé de pousser ses opinions sur les choses, en essayant d’être politique et gentil à ce sujet, mais il avait toujours ses opinions définitives basées sur les enseignements de Bill Watts, Leroy McGuirk et Ernie Ladd, entre autres. Ses vues sur les produits peuvent parfois entrer en conflit avec celles de McMahon. Finkel à bien des égards, parce qu’il était si gentil et qu’il le prendrait sans riposter, était parfois humilié, mais payait bien sa position, restait loyal et reconnaissant, et considérait probablement juste que c’était une malheureuse partie de son rôle dans l’entreprise.

Howard Finkel, la voix du ring de la WWE annonçant depuis des décennies qu’il a été poussé à la retraite alors qu’il était encore à son apogée, car de nombreux talents de la WWE non nommés McMahon sont, pour être trop vieux, décédés la semaine dernière à l’âge de 69 ans. Vous pouvez voir la WWE stars rendant hommage à Finkel ici dans notre rapport de la semaine dernière.

L’incident post-intimidation de la WWE avec le regretté annonceur Howard Finkel Recounted est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.