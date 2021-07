Ryan Reynolds et Charlize Theron : la vraie raison de leur rupture

Ryan Reynolds semble avoir enfin trouvé son bonheur avec Blake Lively. Le couple s’est uni en 2012 (via Glamour), et ils partagent trois enfants – James, Inez, et Betty. Bien qu’ils ne soient pas mariés depuis très longtemps, ils ont l’impression d’être ensemble depuis toujours. Le couple a pris l’habitude de ne pas dévoiler sa vie privée, mais il laisse aussi libre cours à son humour et à ses pitreries sur les réseaux sociaux, et nous en sommes ravis… surtout lorsqu’il poste des photos drôles de l’un et l’autre. Si vous suivez l’un ou l’autre sur les médias sociaux, vous savez de quoi nous parlons.

Dans une interview accordée à Entertainment Weekly, Ryan Reynold a déclaré que Black Lively et lui étaient « juste amis » avant de sortir ensemble (vous comprenez ?) et qu’ils ont même eu un double rendez-vous intéressant. « C’était drôle parce que pendant environ un an après ‘Green Lantern’, tout ça, nous étions tous les deux célibataires », a raconté Reynolds. « Nous sommes allés à un double rendez-vous. Elle était en rendez-vous avec un autre gars, et moi avec une autre fille. C’était la date la plus gênante pour cette partie respective parce que nous étions juste comme des feux d’artifice. » De la même nuit, Lively a plaisanté à EW, « Ça s’est bien passé pour lui, il n’y a pas eu de feux d’artifice pour moi. (…) Ça n’a pas cliqué pendant un bon an et demi. »

Nous sommes si heureux que ce soit le cas ! Mais tout le monde a une histoire de rencontres, y compris Reynolds. Vous vous souvenez de la fois où il est sorti avec Charlize Theron ?

Charlize Theron et Ryan Reynolds ne recherchaient pas la même chose

Avant Ryan Reynolds et Blake Lively, Charlize Theron et lui avaient une histoire. L’idylle, qui a eu lieu en 2011, est survenue après son divorce avec Scarlett Johansson. Elle a également été de courte durée. Selon Us Weekly, les deux hommes sont sortis ensemble pendant quelques mois au cours de l’été, après qu’un ami commun les ait mis en contact. Cependant, ils étaient à des moments différents de leur vie. « Il ne voulait que quelque chose d’occasionnel, mais elle est pressée de s’installer, d’avoir des enfants et de fonder une famille puisqu’elle vieillit », a révélé un informateur au média à propos de leur séparation.

La même source a également révélé que c’est Charlize Theron qui a pris la rupture le plus durement, et nous ne pouvons pas la blâmer parce que si Ryan Reynolds avait brisé nos cœurs, nous aurions été désemparés aussi. L’initié a révélé que :

Charlize Theron « ne l’a pas très bien pris quand il a rompu. Elle sait au fond d’elle-même que ça n’aurait pas marché, mais elle est assez déprimée par tout ça ».

Le même informateur a également partagé que Reynold et Theron avaient tous deux des emplois du temps chargés à l’époque (et c’est probablement toujours le cas), et qu’ils avaient à peine l’occasion de se voir quand ils étaient ensemble, de toute façon. Selon le Daily Mail, la rupture est également survenue peu de temps après la relation de Theron avec Stuart Townsend, qui a duré neuf ans. Appelez cela comme vous voulez, mais il semble que c’était plus un rebondissement pour les deux qu’une relation à part entière.