Boruto: Date de sortie de l’épisode 208 de Naruto-Next Generations

Team Seven a récemment été rejoint par un nouveau membre, Kawaki, après avoir atteint une autre dimension. Ils se battent pour libérer Lord Seventh, qui est piégé dans un métal plus audacieux. La bataille entre Lord Boro et Team Seven continue dans Boruto: Naruto Next Generations. Après avoir été écrasé par le Rasengan, Boro a pu se régénérer instantanément. Kawaki commente qu’ils combattent un monstre. Boro dit qu’il a acquis le corps ultime et qu’il est un être qui a dépassé les humains. Il jure qu’aucun Shinobi ne peut le vaincre à ce stade, ce qui exaspère Boruto. L’épisode s’intitule « Régénération ».

Boro se rend compte que Mistuku sera une menace puisqu’il sera celui qui exposera ses plans. Mitsuki a réussi à utiliser le virus Boro après que ses serpents aient mordu Boro pour faire revivre Boruto. Ils sont heureux d’avoir réussi à produire des anticorps en utilisant le sang de Boro et Boruto. Boruto taquine Boro qu’il a un sale combat et répond que les morveux ne le battront pas. L’équipe Sept a changé de position et Boro se rend compte qu’ils font une attaque en tenaille. Kawaki est toujours inquiet qu’ils prennent le temps de sauver Lord Seventh. Boro se rend compte qu’il doit détruire sa formation et se diriger vers les plus audacieux.

Boruto se demande ce que Boro va faire à son père. Boro commente qu’il a des moyens de briser son travail d’équipe. Kawaki a tenté d’attaquer Boro, qui libère Shuriken, qui explose au contact de Kawaki. Boruto se demande si Kawaki a explosé, mais Kawaki a survécu au coup. Boro est impressionné que Kawaki protège le Hokage, et le reste de l’équipe arrive. Boruto rappelle à Kawaki de s’en tenir au plan, ou il sera tué. Boro dit à Kawaki que sortir avec ces gamins l’a affaibli.

Précédemment dans Boruto: Naruto Next Generations Episode 207

Boro dit à Kawaki qu’ils rentrent ensemble à la maison et qu’il va l’arrêter. Les quatre disent à Boro qu’ils vont protéger le Hokage. Boro leur demande ce qu’ils vont faire pour sauver le Hokage. Boruto réprimande Boro pour avoir dit qu’il peut sauver le monde. Boro commente qu’il ramènera le gosse Karma à la maison. Boruto et Mitsuki chargent et Kawaki attrape le bras de Sarada, lui demandant une faveur. Boruto libère les Shadow Clones et les jette vers Boro.

Une bataille à trois commence alors qu’ils échangent des coups avec Boro. Boruto est excité quand Rasengan coupe le bras de Boro. Mais Boro les régénère et les cloue au sol. Sarada se rend compte qu’elle ne peut pas attendre et décide de frapper Boro après avoir réalisé que les styles Light et Fire sont trop dangereux. Elle tire des armes à feu et Boro utilise le style lave. Alors que son attention s’égare, Mistuki l’entoure de serpents.

La nouvelle forme de karma de Boruto

Kawaki se téléporte devant Boro après avoir déclenché son Karma et frappe Boro avec un éclair rouge. Le corps de Boro est coupé en morceaux, et Boruto se demande si Boro a été éliminé. Boro se réveille et revit, et ils se rendent compte qu’il va continuer à se régénérer. Boruto se demande si la bataille va bientôt se terminer. Mitsuki se rend compte que s’ils ne mettent pas leurs plans en marche, ils ne quitteront pas cet endroit vivants. Kawaki suggère d’attaquer Boro avec tout ce qu’ils ont. Mitsuki pense qu’ils ne peuvent pas gagner comme ça alors qu’il continue de se régénérer.

Boro est nu parce que ses vêtements ont été détruits et Sarada n’arrive pas à croire qu’ils combattent un homme nu. Boro demande à l’équipe sept s’ils ont terminé leur réunion stratégique. Sarada permet aux garçons d’attaquer en utilisant les pouvoirs de ses yeux pour localiser les points faibles. Boruto continue avec la même stratégie que Shadow Clone Jutsu, et Mitsuki le suit avec de lourds skrikes. Sarada se rend compte que Kawaki lui a parlé de la frontière de Boron et que c’est sa clé pour gagner ce combat après avoir détruit le noyau de Boro.

Sarada se rend compte que s’ils détruisent le noyau, Boro ne pourra pas se régénérer, et ce sera sa victoire. Elle continue d’utiliser son sharingan pour localiser le « noyau », mais craint que cela ne prenne du temps. Mitsuki attaque avec Striking Shadow Snake Assault qui mord Boro, qui utilise les flammes pour les brûler. Sarada parvient à trouver le noyau et se demande quoi faire en disant aux garçons que Boro remarquera et déplacera son « noyau ». Sarad libère Chidori, lui enlève son cœur et parvient à libérer Lord Seventh. Mais un Boron dodu a piétiné Mitsuki. Boruto se transforme en une nouvelle forme avec une ligne Karma bleue et une corne.

Boruto: Date de sortie de l’épisode 208 de Naruto-Next Generations

La dernière date de sortie de Boruto: Naruto-Next Generations Episode 208 est le 18 juillet 2021. Boruto: Naruto Next Generations est disponible en ligne sur Crunchyroll et AnimeLab.