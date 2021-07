Richard Branson est le premier milliardaire à voyager dans l’espace

Le milliardaire Richard Branson a finalement réalisé son rêve puisque le vaisseau Virgin GalacticUnity 22 Spaceflight a réussi à faire son voyage dans l’espace. Cependant, beaucoup sont curieux de savoir combien de temps Richard est resté dans l’espace. Si vous êtes l’un d’entre eux, nous avons ce qu’il vous faut !

D’Elon Musk à Jeff Bezos, plusieurs personnes ont pensé à aller dans l’espace. Cependant, avant que ces hommes d’affaires n’entrent en scène, Richard Branson avait déjà parlé de sa visite dans l’espace. Il a enfin pu goûter aux fruits de ses années de travail acharné en allant avec succès dans l’espace. Il envisage maintenant d’aider d’autres personnes à faire de même.

Richard Branson est resté dans l’espace pendant 15 minutes. L’ensemble du projet était censé durer une heure et demie.

Lorsque le vaisseau spatial s’est séparé de l’avion de lancement, Richard Branson et les autres membres de l’équipage ont retiré leur ceinture de sécurité pour faire l’expérience de l’apesanteur. L’appareil était également doté de plusieurs fenêtres. Cela a permis aux membres de l’équipage de profiter de la beauté du paysage.

View this post on Instagram

La mission a été effectuée au-dessus du Nouveau-Mexique le 11 juillet. Branson a admis qu’il avait l’intention de faire vivre la même expérience à d’autres personnes. Il a déclaré : « Je veux aller dans l’espace depuis que je suis enfant, et je veux permettre, je l’espère, à des centaines de milliers d’autres personnes au cours des 100 prochaines années de pouvoir aller dans l’espace. »

Richard Branson avait annoncé son projet d’avoir un avion spatial en 2004. Certains ont même spéculé que d’ici 2007, les gens pourront profiter de ce service. Cependant, les choses ne se sont pas déroulées comme il l’avait prévu.

En 2014, Richard Branson a finalement réussi à tester le premier avion commercial à aller dans l’espace. Malheureusement, l’avion a subi un crash. En raison de cela, Branson a décidé de travailler davantage sur le projet pour s’assurer que tout le monde est en sécurité.

Parlant de la raison pour laquelle il voulait aller dans l’espace, Richard Branson a déclaré :

« Et pourquoi ne devraient-ils pas aller dans l’espace ? L’espace est extraordinaire ; l’Univers est magnifique. Je veux que les gens puissent regarder notre belle Terre, revenir à la maison et travailler très dur pour essayer d’y faire de la magie et d’en prendre soin. »