Rugby Australia dévoile un nouveau luminaire

Le tirage au sort de la saison 2021 du Super Rugby AU a été confirmé avec 22 matchs sur 12 week-ends remplis d’action, débutant le 19 février et se terminant par la finale le 8 mai.

La finale sera organisée par l’équipe qui termine en haut de l’échelle après la saison régulière de 10 tours, et ils affronteront le vainqueur d’une finale de qualification à deux contre trois dans le décideur.

Les 22 matchs du tournoi seront en direct et à la demande, sans publicité, via Stan Sport qui sera lancé en 2021. Un match à chaque tour, y compris la série des finales, sera également diffusé en direct gratuitement sur Nine.

Super Rugby AU Final – Les Brumbies soulèvent le trophée après avoir battu les Reds. (Getty)

La saison débutera en beauté le vendredi 19 février avec un énorme double coup de tête, commençant par un affrontement entre deux anciens ennemis alors que les Reds du Queensland accueillent les NSW Waratahs au Suncorp Stadium de Brisbane.

Le match sera en direct et à la demande, sans publicité, via le nouveau pack de sport en streaming de Stan et également diffusé en direct gratuitement sur le Nine Network.

Puis, plus tard dans la nuit, l’attention se portera sur la côte ouest de l’Australie alors que la Western Force accueillera les champions de Super Rugby 2020, les Brumbies, en direct, sans publicité et à la demande sur Stan Sport.

À partir du deuxième tour, chaque match du vendredi soir sera en direct, à la demande et sans publicité sur Stan Sport avec une couverture étendue.

Tous les matchs du samedi soir du deuxième tour seront en direct, à la demande et sans publicité sur Stan Sport et diffusés en direct en direct gratuitement sur Nine.

Rugby Australia travaille également en étroite collaboration avec New Zealand Rugby sur une compétition trans-Tasman et prévoit d’annoncer les détails sous peu.

Rugby et Nine conviennent d’un accord de diffusion qui change la donne

** TIRAGE COMPLET DU SUPER RUGBY 2021 **

Tour 1

Queensland Reds v NSW Waratahs, vendredi 19 février, Suncorp Stadium

Brisbane Western Force v Brumbies, vendredi 19 février, HBF Park, Perth

2ème round

Queensland Reds v Melbourne Rebels, vendredi 26 février, Suncorp Stadium, Brisbane

Brumbies v NSW Waratahs, samedi 27 février, stade GIO, Canberra

3e tour

NSW Waratahs v Western Force, vendredi 5 mars, lieu à confirmer

Melbourne Rebels v Brumbies, samedi 6 mars, AAMI Park, Melbourne

Tour 4

Western Force v Melbourne Rebels, vendredi 12 mars, HBF Park, Perth

Brumbies v Queensland Reds, samedi 13 mars, GIO Stadium, Canberra

Tour 5

Melbourne Rebels v NSW Waratahs, vendredi 19 mars, AAMI Park, Melbourne

Queensland Reds v Western Force, samedi 20 mars, Suncorp Stadium, Brisbane

6e manche

Brumbies v Western Force, vendredi 26 mars, stade GIO, Canberra

NSW Waratahs v Queensland Reds, samedi 27 mars, lieu à confirmer

Ronde 7

NSW Waratahs v Brumbies, vendredi 2 avril, lieu à confirmer

Melbourne Rebels v Queensland Reds, samedi 3 avril, AAMI Park, Melbourne

Ronde 8

Melbourne Rebels v Western Force, vendredi 9 avril, AAMI Park, Melbourne

Queensland Reds v Brumbies, samedi 10 avril, Suncorp Stadium, Brisbane

9e journée

Brumbies v Melbourne Rebels, vendredi 16 avril, GIO Stadium, Canberra

Western Force v NSW Waratahs, samedi 17 avril, HBF Park, Perth

Tour 10

Western Force v Queensland Reds, vendredi 23 avril, HBF Park, Perth

NSW Waratahs v Melbourne Rebels, samedi 24 avril, lieu à confirmer

Finale de qualification Samedi 1 mai

Final Samedi 8 mai

* Toutes les heures de coup d’envoi à confirmer