Bruce Willis dans le thriller d’action de science-fiction, Prey devient chasseur

Bruce Willis rappellera à ses ennemis de ne pas baiser avec John McClane alors qu’il joue dans le prochain thriller d’action de science-fiction Sommet. Le film suit un groupe d’élite de chasseurs qui paient pour chasser un homme sur une île déserte et obtenir bien plus que ce qu’ils avaient négocié lorsque cette proie est jouée par le Mourir dur star, selon The Hollywood Reporter. Réalisé par Ed John Drakes et écrit par Corey grand pour RLJE Films, le film joue également Neal McDonough (Bande de frères, Captain America: le premier vengeur), Grand, Trevor Gretzky, Nels Lannarson, Megan Peta Hill, Adam Huel Potter, Joe Monroe, et Alexa rapide. S’il y avait un moment pour Willis de recycler la ligne, « Venez sur la côte, nous nous réunirons, nous rirons un peu. »

Synopsis Apex

Tourné à Victoria, au Canada, le thriller d’action de science-fiction raconte l’histoire de cinq chasseurs d’élite qui paient pour traquer un homme sur une île déserte. Mais chacun d’entre eux commence à tomber alors que sa proie se bat avec des jeux d’esprit, des pièges et une détermination à survivre dont ils n’ont jamais été témoins auparavant.

Sommet marque la dernière collaboration entre Willis, Large’s The Exchange et 308 Enterprises. Les deux derniers ont également produit le film d’action de science-fiction de Willis Péché cosmique, que Large a réalisé et écrit. Large produit le prochain de Willis Réacteur. Bondit Media Capital, en partenariat avec Arcana Studios, gère le financement. Matthew Helderman, Luke Taylor, Stephen Eads, et Johnny Messner servir de producteurs exécutifs. Willis s’est occupé en 2020 d’un Mourir dur mini-réunion pour l’entreprise de batteries DieHard dans une publicité avec De’voreaux White’s Argyle et Clarence Gilyard Jr’s Théo. Il est également dans Survivre à la nuit pour Lionsgate, Tuer dur pour le divertissement vertical, et Violation pour Saban Films (également co-écrit et co-vedette Large).

Voir aussi Tearful Drake Maverick réagit à la sortie de la WWE dans une vidéo déchirante Vous avez apprécié cet article? Partagez-le!