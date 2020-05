Royal Enfield augmente le prix de BS6 Classic 350, Bullet 350 & Himalayan

Royal Enfield a augmenté le prix des BS6 Classic 350 et Bullet 350 de Rs 2,755 tandis que le BS6 Himalayan voit une hausse similaire de Rs 2,754. Il n’y a cependant pas de nouveaux changements sur les motos.

Royal Enfield vient d’augmenter les prix des BS6 Himalayan, Classic 350 et Bullet 350 en Inde. Le BS6 Royal Enfield Classic 350 et le Bullet 350 voient chacun une hausse de prix de Rs 2,755. Pendant ce temps, le BS6 Royal Enfield Himalayan voit une hausse des prix de 2 754 roupies. Fait intéressant, il s’agit de la première hausse de prix qui se produit pour les BS6 Classic 350 et Bullet 350 qui ont été introduites il y a près d’un an.

Royal Enfield a augmenté le prix des BS6 Classic 350 et Bullet 350 de Rs 2,755.

Royal Enfield a présenté l’an dernier l’ABS monocanal BS6 Classic 350 en Inde pour un prix de Rs 1,57 lakh. Le même modèle coûte maintenant Rs 1,60 lakh tandis que l’itération ABS à double canal du BS6 Classic 350 coûte maintenant Rs 1,68 lakh. Les autres versions de la gamme BS6 Classic 350, qui incluent les signaux Classic 350 Signals, Classic 350 Gun Metal Grey Alloy et Classic Stealth Black & Chrome sont au prix de Rs 1,78 lakh, Rs 1,82 lakh et Rs 1,85 lakh respectivement, tous les prix sont ex. salle d’exposition, Delhi.

Le Bullet 350 est actuellement l’offre la plus abordable de Royal Enfield. Royal Enfield a lancé l’itération BS6 du Bullet 350 pour un prix de départ de Rs 1,21 lakh en mars de l’année dernière. Le BS6 Bullet 350 est essentiellement disponible en deux variantes – Standard et ES (démarrage électrique). En outre, Royal Enfield propose un suffixe X pour chaque variante, ce qui signifie qu’ils obtiennent plusieurs bits noircis comme le carter du moteur, les ailes, les jantes, etc. Le modèle standard ne peut être utilisé qu’avec le traitement X tandis que l’ES peut être utilisé avec ou sans. Le prix de la gamme BS6 Bullet 350 est donc le suivant – 350X (Rs 1,24 lakh), 350 ES (Rs 1,30 lakh) et 350 ES X (Rs1,40 lakh). Tous les prix hors salle d’exposition, Delhi.

Le BS6 Royal Enfield Himalayan voit lui aussi une hausse des prix de Rs 2 754.

Venant enfin au BS6 Himalayan, Royal Enfield avait lancé la moto en Inde pour un prix de départ de Rs 1,87 lakh. Les prix de l’Himalaya dépendent cependant de ses variantes de couleurs et il y a six options de couleurs à choisir. Le prix de départ du BS6 Himalayan s’élève désormais à Rs 1,90 lakh pour les options de couleur Granite Black et Snow White. Les couleurs gris sablé et gris gravel sur l’Himalaya sont vendues au prix de Rs 1,92 lakh tandis que les couleurs Rock Red et Lake Blue sont vendues au prix de Rs 1,94 lakh. Tous les prix sont ex-showroom, Delhi.

Hormis juste une hausse de prix, il n’y a aucun changement mécanique sur aucune des motos. Les Classic 350 et Bullet 350 continuent d’être propulsées par un moteur FI monocylindre de 346 cm3 conforme à la norme BS6 qui produit 19,1 ch avec un couple maximal de 28 Nm. Le moteur est livré avec une boîte de vitesses à 5 vitesses. Pendant ce temps, l’Himalaya est propulsé par un moteur monocylindre BS6 de 411 cm3, SACT, refroidi par air qui produit 24,3 ch de puissance maximale et un couple de pointe de 32 Nm. L’Himalaya est également équipé d’une boîte de vitesses manuelle à 5 vitesses.