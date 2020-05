Bill Rosemann nie l’existence du jeu Troy Baker Daredevil

Rumeurs d’un monde ouvert Daredevil jeu dans le style général de Insomniac Homme araignée ont parfois surgi sans beaucoup de preuves pour les soutenir. Ce week-end, nous avons finalement semblé obtenir cette preuve brièvement, soulignant la possibilité que Troy Baker joue un rôle de premier plan. Ces espoirs ont été rapidement anéantis lorsque Bill Rosemann de Marvel a nié l’existence d’un Troy Baker Daredevil jeu en développement.

Au cours du week-end, Jonathon Dornbush d’IGN a posé une question hypothétique sur Twitter: « Quel est votre jeu de super-héros de rêve et quel développeur voudriez-vous faire? » Il était censé être un démarreur de conversation amusant, associant des combinaisons de héros et de développeurs improbables. La citation de Troy Baker a tweeté sa réponse, qui était simplement une toux et un coup de pouce en direction de Bill Rosemann, vice-président et chef de la création chez Marvel Games. En réponse, Rosemann a déclaré: « Vous, monsieur, êtes clairement un homme sans crainte. »

Vous, monsieur, êtes clairement un homme sans crainte. – Bill Rosemann (@BillRosemann) 17 mai 2020

Daredevil de Marvel – l’avocat aveugle Matt Murdock le jour, diable de Hell’s Kitchen la nuit – est communément appelé «l’homme sans peur», de sorte que cette interaction cryptique entre Baker et Rosemann a immédiatement suscité des spéculations selon lesquelles les deux pourraient collaborer sur un Daredevil projet. Malheureusement, ce ne sera pas le cas, du moins selon Rosemann, qui est intervenu pour contrôler les dégâts après que des rumeurs et des rapports ont commencé à alimenter les flammes.

Dans un tweet de suivi thématiquement approprié, Rosemann a publié une simulation de libération «du bureau de Nelson & Murdock» (le cabinet d’avocats fictif de Matt Murdock et de son partenaire Foggy Nelson). Rosemann allègue que sa réponse initiale à Baker concernait simplement leur amour partagé du personnage et leur désir de faire un Daredevil jeu un jour, pas une confirmation d’un en cours de développement.

Du bureau de Nelson & Murdock: Bien que Bill admire grandement l’homme sans peur, il n’y a pas de jeu Daredevil en développement. Le tweet de Bill à @TroyBakerVA était une reconnaissance de leur désir commun de créer ledit jeu et il s’excuse pour toute confusion créée par son tweet. pic.twitter.com/tFI2LiqquD – Bill Rosemann (@BillRosemann) 17 mai 2020

Ce ne sont pas toutes de mauvaises nouvelles. Cela montre que l’un des plus hauts pouvoirs de Marvel Games et l’un des acteurs vocaux les plus éminents de l’industrie du jeu vidéo souhaitent tous deux Daredevil jeu, et si la conversation créée par ce tweet a prouvé quelque chose, c’est que les fans en veulent vraiment un aussi. Même s’il n’y a pas de Troy Baker Daredevil jeu en développement actif, vous pouvez parier qu’il y a au moins quelques conversations en coulisses qui pourraient potentiellement faire de celui-ci une réalité un jour.

Marvel a en fait prototypé un Daredevil jeu avant, de retour sur la PS2, avant de l’annuler. La montée en popularité des super-héros au cours de la dernière décennie, ainsi que les améliorations de la technologie des jeux vidéo, ont rendu les jeux de super-héros plus possibles que jamais. Spider-Man de Marvel par Insomniac est devenu une exclusivité instantanée de la PlayStation 4, et nous deviendrons bientôt Iron Man sur PSVR, en entrant dans le célèbre costume. Il serait fascinant de voir quels types d’idées les développeurs pourraient proposer pour permettre aux joueurs de jouer en tant que super-héros aveugle, ou même pour leur permettre de jouer en tant que Murdock du côté des avocats. UNE Daredevil jeu dans le style de La Noire? Enregistre-moi.

[h/t: IGN]