Ouverture des réservations automatiques Renault Triber; Plus coûteux par Rs 40,000

Renault India a commencé les réservations pour le Triber AMT qui obtient une hausse de prix de Rs 40,000 par rapport aux variantes manuelles.

Renault Triber a été lancé l’année dernière avec une boîte de vitesses manuelle uniquement. Après quoi, les clients ont suggéré qu’offrir une boîte de vitesses automatique en option serait mieux et plus accrocheur. Désormais, Renault a enfin lancé la Triber avec une boîte de vitesses AMT. Les réservations ont commencé en ligne et chez les concessionnaires également.

Triber AMT sera disponible en trois variantes RXL, RXT et RXZ et la variante de base continuera avec une boîte de vitesses manuelle en standard. Voici la liste de prix détaillée des variantes manuelle et AMT:

Une variante Manuel AMT RXE 4,99 Lakhs – RXL 5.78 Lakhs 6.18 Lakhs RXT 6.28 Lakhs 6.68 Lakhs RXZ 6.82 Lakhs 7.22 Lakhs

Les variantes AMT commencent à Rs 6,18 Lakhs et montent à Rs 7,22 Lakhs (ex-showroom). À l’heure actuelle, la Triber a déjà reçu quelques hausses de prix, dont une pour les jantes en alliage plus grandes et une pour la mise à jour BS6. Plus tôt, le prix était de Rs 4,95 Lakhs à Rs 6,49 Lakhs. Cependant, il reste l’une des voitures 7 places les plus abordables et les plus pratiques.

Triber AMT continue avec le même moteur à essence à trois cylindres de 1,0 litre. Le moteur est bon pour 72 BHP et 96 Nm de couple maximal. Il y a une boîte manuelle à 5 vitesses et une AMT à 5 vitesses. Les chiffres officiels du kilométrage n’ont pas encore été révélés, mais il devrait être presque efficace comme les variantes manuelles. Triber MT offre un kilométrage de 19 kmpl, comme réclamé.

Les fonctionnalités à bord incluent le même système d’infodivertissement à écran tactile avec Android Auto et Apple CarPlay, un tableau de bord numérique, une caméra de stationnement arrière, des capteurs de stationnement arrière, un bouton-poussoir d’arrêt, des roues en alliage de 15 pouces (garniture haut de gamme), des ORVM à réglage électrique, LED DRL, rails de toit et une configuration de siège flexible.

L’un des points forts de la Renault Triber est que vous pouvez supprimer complètement les sièges de la troisième rangée pour plus d’espace de démarrage. Vous pouvez également rabattre les sièges de la deuxième rangée pour plus de praticité. Il obtiendra bientôt un moteur plus puissant avec un turbocompresseur, qui offrira 100 PS de puissance au robinet.