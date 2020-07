Rosa Benito révèle l’interview que Rocío Jurado a donnée « forcée » à María Teresa Campos pour concurrencer AR

La famille de Rocío Jurado est plus actuelle que jamais et il semble que toute la famille a décidé de s’unir contre un front commun: Rocío Carrasco. Après quelques mots énergiques de Gloria Mohedano contre sa nièce dans «Sálvame», Amador Mohedano a également décidé de porter de lourdes charges contre la fille de sa sœur; quelques mots controversés dans «Saturday deluxe» qui ont fait resurgir ces conflits familiaux. ¿Il y aura une réponse de Rocío Carrasco Ou resterez-vous silencieux comme vous le faites depuis des années?

Rosa Benito et María Teresa Campos

C’est un grand inconnu; mais celui qui ne l’a pas fait est Rosa Benito, qui dans ‘Ya es mediodía’ commentaires quotidiens sur le conflit familial dans lequel elle est impliquée. Mercredi dernier, le 15 juillet, le collaborateur a décidé de répondre catégoriquement à Carmen Borrego, qui dans Viva la vida a déclaré que son ex-mari Amador Mohedano avait demandé à María Teresa Campos de mettre sa femme au programme et si nécessaire, jetez même Rocío Carrasco pour lui faire de la place. Benito a catégoriquement nié cette déclaration et a rappelé qu’à partir du moment où Borrego parle, elle travaillait avec Rocío Jurado, « pour une merveilleuse tournée que nous avons faite en Amérique ».

La revanche de Rosa Benito

De cette façon, Rosa Benito a précisé que à cette époque, je n’avais pas l’intention de faire de la télévision car sa belle-sœur était parfaitement et elle était sa main droite en tout temps. Mais la chose ne s’est pas arrêtée là et c’est que comme « vengeance » sur cette fausse accusation (selon elle), la femme a décidé de découvrir la façon de travailler à Las Campos pour obtenir un public, révélant qu’il avait pratiquement forcé Rocío Jurado à accorder une interview au programme « Tous les jours » afin de diriger ce matin-là sur Antena 3.

L’interview controversée sur Antena 3

« Lorsque Campos est allé à Antena 3, Rocío Jurado était malade et a fait une interview qu’elle ne voulait pas faire. Que se passe-t-il? Que Ana Rosa Quintana a commencé ici et qu’il s’agissait de deux très grands fronts « , a-t-il commencé en expliquant. De cette façon, l’intention de María Teresa et de son équipe était de détrôner leur nouvelle rivale lors de leur première grande confrontation ».Ma belle-sœur ne voulait pas le faire et si elle l’a fait dans Antena 3 c’était dû à une obligation, parce que je vous rappelle que cela faisait seulement un mois depuis l’opération qu’elle a eue « , a poursuivi Rosa Benito en précisant que l’artiste aurait pu se sentir très obligée par son amie d’accorder l’interview dans son format et d’entrer dans le duel dur pour le public du matin, une bataille que Ana Rosa a finalement remporté. Un format dans lequel sa fille a collaboré et où Carmen Borrego était également réalisatrice.