Showtime : Kidding, annulé après deux saisons

Désolé, chers fans, mais nous ne plaisantons pas avec cette nouvelle : Showtime a annulé la dramaturgie de Jim Carrey après deux saisons, selon The Hollywood Reporter.

« Après deux saisons, Kidding a terminé sa diffusion sur Showtime », a déclaré la chaîne dans un communiqué. « Nous sommes très fiers d’avoir diffusé cette série imaginative, acclamée par la critique et gratifiante, et nous tenons à remercier Jim Carrey, Dave Holstein, Michael Aguilar, Michel Gondry ainsi que toute l’équipe et les acteurs pour leur travail brillant et infatigable ».

Une série portée par Jim Carrey

Carrey a joué le rôle de Jeff Piccirillo, alias M. Pickles. un animateur de télévision pour enfants aimable, à la manière de M. Roger, qui enchante les enfants avec ses pitreries loufoques. Alors qu’il lutte pour faire face à un mariage tendu et à la mort tragique de son jeune fils Phil.

Je viens de finir (en retard) la 2nde saison de #Kidding et… j'aime beaucoup.



Une vie enfantine et douloureuse que #JimCarrey dépeint avec un tel talent.

Se permettant même un mélange des genres (comédie; drame; musical et thriller), #KiddingS2 est craquante et fabuleuse. pic.twitter.com/2R8Scu8TDp July 13, 2020

Frank Langella joue le père de Jeff et le producteur exécutif Sebastian, avec Catherine Keener dans le rôle du fabricant de marionnettes Didi et Judy Greer dans celui de la femme de Jeff, Jill, dont il est séparé. Michel Gondry, qui a réalisé Carrey dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind, a servi de réalisateur et de producteur exécutif.

Une audience en baisse

Lancé en septembre 2018, Kidding a été renouvelé pour une deuxième saison le mois suivant. La première saison a valu à Carrey des nominations aux Golden Globe pour la meilleure série de comédie et le meilleur acteur. La saison 2 a débuté en février, et la saison (et maintenant la série) finale a été diffusée depuis le 1er mars.

#Kidding la série portée par Jim Carrey et diffusée sur Showtime est annulée après 2 saisons (et 54 000 téléspectateurs pour le séries finale). Dans cette comédie, Carrey jouait une star de télévision pour enfants dont l'univers partait en lambeau. pic.twitter.com/cH0CyyaDyG — Serial K (@SerialK_) July 15, 2020

La deuxième saison de Kidding a obtenu une note moyenne de 0,02 pour les 18-49 ans et 89 000 téléspectateurs. Par rapport à la première saison, c’est une baisse de 74 % pour la démo et de 63 % pour l’audience. La deuxième saison est l’une des séries scénarisées les moins bien notées de la chaîne câblée.

