Romain Grosjean s’écrase au Grand Prix de Bahreïn: Daniel Ricciardo sous le feu

L’ancien champion du monde Alan Jones a déclaré que l’horrible accident d’hier au Grand Prix de Bahreïn devrait rappeler à la génération actuelle de pilotes qu’ils risquent leur vie à chaque fois qu’ils prennent le volant.

Le pilote de Haas, Romain Grosjean, a eu la chance de s’échapper avec des brûlures mineures après que sa voiture a pris feu après un premier tour de collision.

La voiture a traversé le garde-corps en métal, se divisant en deux et engloutissant le Français dans une énorme boule de feu.

Grosjean a crédité le dispositif halo, introduit en 2018 pour fournir une protection supplémentaire à la tête du conducteur, lui ayant sauvé la vie.

Depuis la mort d’Ayrton Senna en 1994, Jules Bianchi est le seul pilote à mourir des suites d’un accident lors d’un grand prix. Il est décédé neuf mois après avoir subi de graves blessures à la tête lors du Grand Prix du Japon 2014.

Ricciardo frappe à la couverture dégoûtante du crash d’horreur

L’accident de Grosjean a entraîné un long retard de la course de Bahreïn, au cours de laquelle le flux mondial de Formule 1 a montré un certain nombre de rediffusions de l’accident, attirant les critiques de Daniel Ricciardo pour la manière « dégoûtante » et « complètement irrespectueuse » de couvrir l’accident.

Mais Jones, qui a remporté le titre mondial de 1980, a déclaré à Wide World of Sports que l’accident avait ramené à la maison la réalité que la Formule 1 peut tuer.

« Sans passer du fil dentaire dessus, c’est un sport dangereux. Nous avons le pauvre vieux Daniel Ricciardo qui se réjouit de l’insensibilité et de la stupidité de montrer les replays », a-t-il déclaré.

Alan Jones en route pour le titre mondial 1980 avec Williams. (Fairfax)

« Nous aimons tous voir un bon shunt tant que personne ne se blesse. Mais le jeu dans lequel ils sont, c’est une possibilité. Cette possibilité est de moins en moins, bien sûr. La sécurité est venue à pas de géant. »

« Mais c’est toujours un sport dangereux, et Daniel parle des rediffusions avant le redémarrage de la course. S’il n’est pas conscient que quelque chose comme ça pourrait arriver, il devrait y renoncer. »

Bien que Grosjean ait pu s’échapper de sa voiture en feu, beaucoup ont soulevé le fait que le résultat aurait été bien pire s’il avait été assommé par l’énorme impact.

Il aurait été presque impossible pour un ouvrier de piste ou un infirmier de l’extraire de la voiture à temps, ou d’éteindre les flammes rapidement étant donné que la voiture transportait une pleine charge de carburant au départ de la course.

Romain Grosjean s’échappe de sa voiture en feu lors du GP F1 de Bahreïn. (Getty)

Et bien que Grosjean ait déclaré que le halo lui avait sauvé la vie à cette occasion, Jones n’est pas certain que ce sera toujours le cas.

« Je suis toujours divisé sur le halo, pour être honnête avec vous, » expliqua-t-il.

«J’espère à Christ que cela n’arrivera jamais, mais un jour, nous allons voir une voiture renversée, ou une situation comme celle de Romain, où ils ne peuvent pas le faire sortir de la voiture à cause du halo.

«Et s’il s’enflamme, eh bien, tu peux imaginer…»

«Dans l’ensemble, je préférerais probablement l’avoir plutôt que de ne pas le faire, mais un jour, nous verrons les inconvénients de l’avoir.

Grosjean lui-même était à l’origine contre l’introduction du halo, bien que Jones affirme que le Français pourrait repenser cette opposition, notant que l’accident aurait certainement été fatal sans elle.

Romain Grosjean est aidé à s’éloigner de la scène de son choc choquant lors du GP F1 de Bahreïn. (AP)

Le joueur de 34 ans a été une figure polarisante en Formule 1. Actuellement sans accord pour 2021, il a été décrit par Mark Webber comme un « cinglé du premier tour » et « à la limite de sa profondeur ».

« Je l’ai déjà appelé une reine du théâtre », a ajouté Jones.

« Il se plaint toujours de quelque chose, généralement les freins. Je ne suis pas fan de lui, par aucun effort d’imagination, mais putain de merde je suis reconnaissant qu’il n’ait pas été gravement blessé.

« Mais il semble être le dénominateur commun dans de nombreux accidents. »

Jones a couru à une époque où la mort était beaucoup plus courante qu’elle ne l’est de nos jours. Il a été la première personne sur les lieux de l’accident mortel d’Elio de Angelis lors des essais en 1986, une perte de vie inutile causée par un équipement médical et d’incendie inadéquat lors d’une séance d’essais privée.

Mais Jones a déclaré qu’il n’avait jamais eu de problème à remonter dans la voiture après avoir vu un rival impliqué dans un accident grave, voire mortel.

«En parlant pour moi, ce n’était pas un problème», a-t-il expliqué.

«Je savais que c’était le match dans lequel j’étais. Au début de chaque année, j’ai réglé mon assurance et mon équipement de sécurité, j’ai pris toutes les dispositions nécessaires, car je savais que la prochaine course à laquelle j’allais pourrait être la dernière.

L’avant de la voiture de Romain Grosjean est récupéré après avoir été incinéré lors d’un accident lors du GP F1 de Bahreïn. (Getty)

«J’étais juste à côté de Ronnie Peterson à Monza en Italie en 1978. Nous nous sommes qualifiés l’un à côté de l’autre. Puis, à 600 mètres sur la route, il a subi un shunt majeur et est décédé à l’hôpital.

« Des gens étaient tués à cette époque, ce n’est pas une bonne chose par n’importe quel effort d’imagination, mais vous saviez que c’était le jeu dans lequel vous étiez. »

Le pilote d’AlphaTauri, Pierre Gasly, qui en est à sa quatrième saison de Formule 1, a parlé pour beaucoup de son âge en reconnaissant qu’un accident aussi majeur est une rareté.

« Honnêteté, c’était horrible. Quand j’ai vu les images, j’ai été choqué », a-t-il déclaré après la course.

« De ma génération, je n’ai jamais vu des choses comme ça. »

Mais Jones a déclaré que les conducteurs doivent se rendre compte que malgré les progrès massifs en matière de sécurité ces dernières années, le danger est toujours présent.

«Dans une certaine mesure, (les améliorations de la sécurité) pourraient très bien les endormir dans un faux sentiment de sécurité», a-t-il déclaré.

«En fin de compte, ces machines sont extrêmement rapides, elles sont fabriquées par l’homme, et des accidents se produisent parfois.

« Nous ne pourrons jamais tout arrêter, j’espère qu’ils deviennent peu fréquents, mais il y aura toujours une situation où quelque chose ne va pas. »