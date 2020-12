Comment Sony veut que les cartes d’activité PS5 aident les jeux solo

L’une des plus grandes nouvelles fonctionnalités de la PS5 est les cartes d’activité, qui permettent aux joueurs de voir des options et des suggestions sur ce qu’il faut faire ensuite dans un jeu donné. C’est une interface au niveau du système qui s’engage profondément avec le jeu (du moins lorsqu’elle est utilisée par le développeur), et dans un titre comme Spider-Man Miles Morales, il peut presque instantanément transporter des personnes jusqu’au début d’une mission secondaire sans avoir à parcourir la carte et à la trouver. Bien sûr, vous pouvez toujours jouer à l’ancienne, en vous balançant à la recherche d’icônes sur la carte, mais les cartes d’activité ont été conçues pour éliminer certaines des frictions que les joueurs peuvent souvent rencontrer lorsqu’ils jouent à des jeux solo.

Patrick Klepek de VICE était tellement fasciné par la fonctionnalité (et le discours qui l’entourait) qu’il voulait en savoir plus sur son origine et sur la logique de Sony derrière le développement des cartes d’activité en tant que partie centrale de l’interface utilisateur PS5. VICE Games a mis la main sur des documents internes confidentiels qui ont été distribués aux développeurs en 2019, qui détaillaient à la fois les fonctions des cartes d’activité et d’aide au jeu.

Sony a utilisé la présentation pour expliquer que le jeu à un seul joueur n’était pas «en train de mourir», il avait juste quelques points de friction que les joueurs rencontraient souvent et qui ont eu un impact sur l’expérience. Plus particulièrement, il a décrit les scénarios que les joueurs peuvent avoir qui les empêcheraient de s’engager dans une partie à un joueur:

« Je ne sais pas combien de temps j’aurai besoin, ne jouez pas à moins que j’aie plus de 2 heures gratuites »

« Il faut beaucoup de temps pour parcourir de longues vidéos d’aide en cas de blocage »

« Comment s’engager socialement sans risque de spoilers »

« J’ai oublié ce que je faisais dans ce match la dernière fois, difficile de revenir »

«Souvent, le temps libre vient coincé entre d’autres obligations. Une heure avant le coucher. Une pause de 30 minutes entre les devoirs. Quelques minutes avant votre mise en ligne [multiplayer] match », indique une diapositive de la présentation. Sony souligne que les joueurs se retrouvent avec une fatigue décisionnelle. Il faut souvent beaucoup de temps pour revenir dans une partie à un joueur, pour se souvenir où vous êtes, ce que vous faisiez et déterminer ce que vous voulez faire ensuite. De plus, vous ne savez parfois tout simplement pas combien de temps cette mission va prendre.

Les cartes d’activité PS5 sont conçues pour éliminer certaines de ces barrières pour jouer au niveau du système. La PS5 elle-même veut vous faire entrer directement dans le jeu à l’endroit exact où vous voulez être et vous donner une idée approximative du temps que vous pouvez passer avec elle. Les documents internes (encore une fois, à partir de 2019, donc les choses ont peut-être changé) l’appellent le «système de données universel», dans lequel la PS5 s’interface avec le jeu pour vous donner beaucoup d’informations à l’avance et permettre aux joueurs de planifier et de participer à des jeux pendant leur temps libre.

Bien sûr, il appartient entièrement au développeur de savoir comment mettre en œuvre ces «signets» de gameplay. Même les propres titres de lancement de Sony utilisent les cartes d’activité PS5 différemment. Klepek souligne que Miles Morales les utilise pour des missions, tandis que Les âmes du démon permet aux joueurs de se téléporter facilement entre les mondes. Et les temps de chargement ultra-rapides de la PS5 éliminent encore plus les frottements.

Les cartes d’activité PS5 présentent également un avantage accessoire pour les jeux multijoueurs, bien qu’elles aient été initialement conçues pour résoudre un problème résolument solo. Pour un jeu comme Call of Duty: Guerre froide Black Ops, vous pouvez passer directement du tableau de bord PS5 au matchmaking sans avoir à naviguer du tout dans les menus. Les cartes d’activité permettent aux développeurs de «marquer» efficacement des points spécifiques dans leurs jeux, qu’il s’agisse d’un endroit dans le monde, d’une mission ou d’une liste de lecture multijoueur. Et ce n’est que le début. La fonctionnalité trouvera certainement des utilisations créatives et des évolutions supplémentaires tout au long de la vie de la PS5, mais sa conception initiale consistait simplement à supprimer la fatigue de décision et les frictions qui surviennent entre un joueur et ses jeux.