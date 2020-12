Des photographies emblématiques qui ont capturé plus que prévu

Photos anciennes | 30 novembre 2020

Les photos suivantes sont quelques-unes des photos les plus fascinantes jamais prises. Même si vous pensez les avoir déjà vus… regardez de plus près. Certaines de ces images racontent des histoires mûres sur l’histoire de notre nation, d’autres montrent une facette différente de personnes comme Marilyn Monroe et Frank Sinatra.

Ces instantanés donnent un aperçu de certains des moments les plus tumultueux de l’histoire. Chaque époque avait ses propres luttes et succès, et ils ont tous été capturés ici.

Les livres d’histoire peignent le passé sous un jour spécifique, sans compromis, et c’est pourquoi ces photos sont si importantes. Ils prennent nos idées préconçues de l’histoire et les bouleversent.

N’oubliez pas de regarder attentivement les images suivantes… tout n’est pas ce qu’il semble.

Belle actrice Lynda Carter au début des années 1970. 😍

Toujours interprète, Lynda Carter n’a pas toujours voulu être à l’écran. Au début, elle avait les yeux sur être chanteuse, mais elle ne savait pas comment monter sur scène avec un groupe derrière elle.

Sa vie de performance a pris un bon départ quand elle avait 21 ans et est entrée dans un concours de beauté en Arizona. Après être devenue Miss World America en 1972, elle a pu rédiger son propre chèque.

Carter a tourné avec un groupe pendant un certain temps, mais les producteurs qui l’ont surprise pendant le concours avaient des idées en dehors de l’aider dans sa carrière dans le rock. Ils ont commencé à la jouer dans de petits rôles à la télévision et elle n’a jamais regardé en arrière.