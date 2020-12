Ninja et TSM Myth co-diffuseront VALORANT First Strike: North America

Image via Riot Games

le VALORANT Le tournoi First Strike: North America est presque arrivé et les fans du monde entier se préparent à voir les meilleures équipes de la région s’affronter pour avoir une chance de gagner une part du prize pool de 100 000 $. Les fans peuvent regarder l’action sur l’officiel VALORANT_Esports_NA Twitch ou ils peuvent se connecter au co-stream officiel du tournoi hébergé par TSM Myth et Ninja pour un divertissement supplémentaire, a annoncé Riot aujourd’hui.

Myth est un streamer populaire qui a plongé dans le monde compétitif de VALORANT. Ce n’est pas un joueur professionnel, mais il a participé à des compétitions de haut niveau et reste à jour dans le monde professionnel. Il a également diffusé les qualifications de la première frappe et a fourni ses propres commentaires divertissants sur les matchs.

Ninja a également plongé dans VALORANT et a récemment frappé Radiant après des mois de broyage. Il a participé à plusieurs tournois et connaît bien le dernier jeu de tir tactique. Myth et Ninja ajouteront une autre couche de divertissement qui rendra l’expérience visuelle de First Strike encore plus agréable.

VALORANT Première frappe: l’Amérique du Nord commencera le jeudi 3 décembre. Envy affrontera les Immortels, tandis que Renegades affrontera TSM. 100 Thieves et T1 s’affronteront le 4 décembre aux côtés de Sentinels et FaZe.

Les gagnants de chaque match s’affronteront le samedi 5 décembre et le meilleur des cinq grands affrontements aura lieu le dimanche 6 décembre.