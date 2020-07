Rocket League devient gratuit cet été

Rocket League a récemment célébré son cinquième anniversaire, et la prochaine étape de cette approche incroyablement populaire et véhiculaire du football est désormais le free-to-play. Psyonix abandonnera le prix plus tard cet été dans le cadre de la plus grande mise à jour du jeu à ce jour. Ce patch inclut également des menus révisés et des améliorations des tournois et des défis.

Sur le blog PlayStation, il est expliqué que quiconque se lance dans un match en ligne avant que Rocket League ne devienne gratuit recevra le statut Legacy. Ceci comprend:

Tous les packs DLC de la marque Rocket League sortis avant d’être gratuits

« Est. Titre 20XX « qui affiche la première année où vous avez joué à Rocket League

Plus de 200 objets communs mis à niveau vers la qualité «Legacy»

Boost cosmos doré

Roues Dieci-Oro

Bannière de joueur chasseresse

Encore mieux est le Faded Cosmos Boost, qui est récompensé aux joueurs qui ont joué à Rocket League en ligne avant l’annonce d’aujourd’hui. Étant donné qu’il s’agissait d’un titre PlayStation Plus lors de son lancement il y a cinq ans, beaucoup d’entre vous y seront qualifiés. Max Parker, directeur éditorial de Psyonix, a déclaré: « Cela a été une incroyable période de cinq ans sur PlayStation, et nous nous préparons pour cinq autres et au-delà! Nous sommes impatients de présenter Rocket League à un tout nouveau public. »

Jouez-vous toujours à Rocket League? Le jeu gratuit vous donnera-t-il la possibilité de le présenter à certains de vos amis et de votre famille? Visez un objectif dans les commentaires ci-dessous.