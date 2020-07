Les exemptions de quarantaine de voyage attendues et la date à laquelle les destinations seront annoncées

La République d’Irlande est sur le point de publier une «liste verte» des pays exemptés des règles de quarantaine cette semaine. Actuellement, toute personne entrant en République d’Irlande depuis l’étranger doit s’isoler pendant 14 jours à son arrivée, à l’exception des personnes venant d’Irlande du Nord. Il y a eu environ 25 700 cas de coronavirus en Irlande depuis le début de la pandémie, avec environ 1 750 décès. Le pays gère bien le virus, avec de nouveaux cas quotidiens généralement dans les chiffres uniques.La newsletter i coupe le bruitVoici tout ce que vous devez savoir sur la liste verte … Quand sera l’annonce de la liste verte? L’annonce était censée venir lundi 20 juillet, mais la réunion du cabinet pour confirmer officiellement la liste a été retardée.Aucune nouvelle date n’a encore été fixée pour l’annonce, mais elle devrait être plus tard cette semaine.Quels sont les pays susceptibles d’être inclus? Les critères attendus pour Les pays qui figurent sur la liste verte sont qu’ils ont moins de cas de Covid-19 pour 100000 habitants que l’Irlande au cours des deux dernières semaines. la liste (Photo: Getty) Grâce à cette mesure, les destinations de vacances populaires comme l’Italie, la Grèce et Chypre pourraient toutes figurer sur la liste, ce qui signifie que les Irlandais pourront s’envoler pour une pause estivale ensoleillée cette année. La Grande-Bretagne passerait à côté, tout comme la France, l’Espagne et le Portugal.Le ministre des Affaires étrangères d’Irlande, Simon Coveney, a déjà exclu les États-Unis de figurer sur la liste.Voici les pays européens en lice, avec leur taux d’instances pour 100000 habitants: Italie – 4,6 Grèce – 4,4 Slovaquie – 4,2 Chypre – 4,0 Lettonie – 3,4 Lituanie – 3,0 Norvège – 2,3 Estonie – 2,1 Hongrie – 1,4 Finlande – 0,9 Malte – 0,4 Préoccupations concernant la Grande-Bretagne Plus tôt ce mois-ci, Taoiseach Micheál Martin a déclaré à la BBC Northern Ireland’s Sunday Politics qu’il avait des inquiétudes concernant les voyages entre la Grande-Bretagne et l’Irlande. « Nous avons des problèmes avec le Royaume-Uni, en ce qui concerne Leicester où il a fermé récemment », a-t-il déclaré. « Ce n’est pas seulement le Royaume-Uni; c’est le voyage international en général. Notre conseil actuel est contre les voyages internationaux au large de l’île d’Irlande parce que nous pensons que c’est problématique et que nos responsables de la santé publique nous le disent. »M. Coveney a ajouté:« Je pense qu’il est très peu probable que notre voisin le plus proche soit en dessous de ce seuil que nous avons fixé. «C’est vraiment dommage car les deux pays auxquels nous aimerions nous ouvrir en termes de voyages internationaux sont le Royaume-Uni et les États-Unis, compte tenu de l’intégration entre notre économie et ces deux pays.

