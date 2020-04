Robert Kirkman poursuit The Walking Dead: March To War, développeur mobile

Robert Kirkman poursuit apparemment le développeur mobile Disruptor Beam pour l’argent qui lui est dû pour The Walking Dead: March To War. Les nouvelles sont venues de TMZ aujourd’hui, qui a rapporté que le co-créateur de Les morts qui marchent demande 690 000 $ de dommages et intérêts à la société après avoir cessé de lui verser des paiements. La société a conclu un accord avec Kirkman en 2014 pour produire l’application mobile pour iOS et Android, mais n’a même pas réussi deux ans avant la fermeture de la société. La société n’a pas donné de raison officielle pour laquelle elle avait décidé de fermer le jeu à l’époque, mais la rumeur, depuis sa mise hors ligne en janvier 2019, est que le jeu n’a pas généré suffisamment de revenus pour continuer à le soutenir. Ce fut la dernière fois que nous en avons entendu parler jusqu’à aujourd’hui, lorsque la société de Kirkman, RK LLC, a déposé plainte. Voici un extrait du TMZ pièce.

Dans les documents, obtenus par TMZ, la société de Kirkman indique que les conditions OG auxquelles ils sont parvenus avec DBI étaient des paiements annuels de 500 000 $, qui dureraient quatre ans après la sortie du jeu. Il est sorti en août 2017. Kirkman and co. prétendent que la société de jeux vidéo a effectué des paiements – parfois en retard, mais ils sont venus – jusqu’à ce mois-ci, lorsque la société lui aurait dit qu’elle arrêtait les paiements « jusqu’à nouvel ordre ». Kirkman affirme que cela a laissé un solde de 190 000 $ pour le reste de cette année, plus 500 000 $ pour l’année prochaine. L’entreprise de Kirkman veut maintenant qu’un juge intervienne et les oblige à payer au moins 690 000 $ de dommages et intérêts.

Nous n’avons aucune idée pourquoi ils ont cessé de payer Kirkman. TMZ spécule que c’est à cause du coronavirus, mais cela n’a pas de sens puisque la plupart des sociétés de jeux fonctionnent toujours à domicile tandis que leurs jeux continuent de gagner de l’argent grâce à des achats et des publicités dans le jeu. Il sera intéressant de voir ce qui se passera lorsque les choses redeviendront normales, car nous sommes sûrs, sur la base du système judiciaire californien et de l’auto-quarantaine, que cela ne verra probablement pas de salle d’audience pendant huit mois à un an, au mieux.

