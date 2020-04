Date de lancement, fonctionnalités, spécifications et prix de Google Pixel Buds 2 qui vous épateront

– Publicité –



Depuis que nous sommes maintenant en avril et que le nouveau Google Pixel Buds 2 (ou Pixel Buds deux) n’est pas encore venu après une courte présentation chez un détaillant au cours d’un mois et un arrêt rapide à la FCC, nous commençions à nous demander l’état des premiers écouteurs sans fil authentiques de Google.

Avaient-ils été reportés? Viennent-ils au centre de l’épidémie? Un inventaire est apparu ce week-end, ce qui pourrait indiquer lors d’un lancement.

La boutique ABT a publié des liens pour les quatre couleurs de leurs Pixel Buds tout en affichant les spécifications et les informations. Les listes vérifient si un produit est prêt à être acheté par les internautes, non.

Prix ​​du modèle Google Pixel Buds 2

En dehors de ces images pour chacune (qui ne sont pas nouvelles), nous avons aujourd’hui des numéros de modèle pour chaque piste de couleur: GA01471 (Oh So Orange), GA01918 (Quite Mint), GA01478 (Just Black), ainsi que GA01470 (Surely White ).

Pour les caractéristiques, les listes parlent des nouveaux Pixel Buds contenant des pilotes de haut-parleurs animés de 12 mm « sur mesure », des détecteurs conçus pour concentrer les micros dans votre voix à travers les prévisions, le jeu personnalisable que vous découvrirez, plus sur les interfaces d’écran plasma, les contrôleurs tactiles (y compris le volume), la transpiration et la résistance à l’eau, « Hé Google » intégration, couplage rapide et chargement sans fil.

Voici la liste des fonctionnalités de Google Pixel Buds 2

Son chargé- Avec des haut-parleurs de 12 mm conçus sur mesure, Google Pixel Buds offre un son de haute qualité.

Appels plus clairs Les détecteurs découvrent si vous parlez et les micros font en sorte que le bruit de fond reste en arrière-plan.

Généreusement pensé d’une oreille à l’autre. Google Pixel Buds est fabriqué selon des analyses de milliers d’oreilles. Alors que le port vous permet de rester ouvert au monde entier, vous bénéficiez d’un ajustement sécurisé et personnalisable.

Secure Fit – Construit à l’aide d’un point d’ancrage à trois points, Google Pixel Buds combine un confort premium avec un excellent sapin pour maintenir vos écouteurs protégés même pendant l’exercice.

Restez au courant – Un évent spatial vous permet de rester connecté au monde entier autour de vous.

Touch Control – Harnais pour jouer et faire une pause. Faites glisser pour changer le volume.

Résistant à la sueur et à l’eau. Google Pixel Buds n’a pas peur de l’eau, donc les entraînements et les jours de pluie ne sont pas un problème.

Aide en mouvement – Pour jouer avec vos morceaux préférés, obtenir un itinéraire ou appeler votre mère, dites simplement «Hey Google 2».

Connaissez le monde autour de vous – Obtenez des traductions en temps réel directement à votre oreille, 3 si vous commandez un dîner à Tokyo ou rendez visite à vos proches qui est multilingue.

Mettez sous tension sans plugin – Chargez votre Google Pixel Buds dans son étui ou placez-le sur un chargeur compatible sans fil.4

Associez-vous rapidement – Avec Google Pixel, placez-les à l’aide d’un robinet. Google Pixel Buds se connecte également facilement à presque tous les ordinateurs portables Bluetooth ™ 4.0+, tablettes, appareils Android et iOS.

Trouvez vos écouteurs – Ne vous inquiétez pas de ne pas égarer vos écouteurs. Localiser mon appareil facilite la recherche de Google Pixel Buds.5

Il s’agissait d’une pré-commande, avant qu’elle ne soit retirée et que la pré-commande soit accessible, alors qu’aucune date n’était prévue pour le lancement.

