Riverdale saison 5 : Un père et son fils dans la vraie vie joueront dans l’épisode 12

Riverdale est de retour avec la deuxième partie de la saison 5. Mais, ce sera l’épisode 12 qui mettra en vedette deux acteurs qui sont père et fils dans la vraie vie. Quelle sera l’intrigue de cet épisode et qui sont les personnages principaux ? Si vous voulez connaître les spoilers de la saison 5B, lisez la suite.

Le drame pour adolescents Riverdale, basé sur Archie Comics, est revenu sur les écrans des fans avec la deuxième vague d’épisodes de la saison 5 sur la chaîne américaine The CW ce mercredi 11 août et sur Netflix en France ce jeudi 12 août.

L’épisode 12 de la saison 5 de Riverdale racontera le passé d’Hiram Lodge

La série a fait une pause d’un peu plus de quatre mois et revient aujourd’hui avec plus de suspense et de drame, comme le créateur Roberto Aguirre-Sacasa y a habitué les amateurs de drames. Mais que va apporter Riverdale avec l’épisode 12 de la saison 5 ?

L’épisode 12 de la saison 5 de Riverdale, qui s’intitule “Chapter Eighty-Eight : Citizen Lodge”, sera sans aucun doute un épisode très différent de ce que la série de la CW a présenté depuis ses débuts. Si beaucoup pensent qu’il sera à nouveau centré sur Archie ou l’un des personnages principaux, ce ne sera pas le cas.

Le prochain épisode de Riverdale, diffusé le mercredi 18 août, sera consacré à Hiram Lodge (Mark Consuelos), le père de Veronica, et fera découvrir aux fans le passé du personnage en montrant les raisons qui ont fait de lui ce qu’il est aujourd’hui : l’un des adversaires les plus importants de l’histoire de la série.

Dans l’épisode 12 de la saison 5 de Riverdale, le fils de Mark Consuelos, Michael Consuelos, jouera le jeune Hiram Lodge

A travers des flashbacks, Riverdale racontera l’histoire d’Hiran, et beaucoup se demanderont qui jouera la version jeune d’Hiran Lodge. La série de la CW va inviter le fils de Mark, Michael Consuelos, à faire revivre le personnage dans le passé.

La semaine prochaine, les fans de Riverdale verront Hiram partager avec Reggie (Charles Melton) son histoire d’origine et comment il est passé du jeune Jaime Luna (Michael Consuelos) au puissant caïd de Riverdale.