Tokyo Revengers épisode 19 sur Crunchyroll : Date et heure de sortie de l’animé en France

La diffusion d’un nouvel épisode de l’animé Tokyo Revengers approche, vous voulez savoir à quelle date et quelle heure précise sortira l’épisode 19 de Tokyo Revengers sur Crunchyroll en France ?

Tokyo Revengers épisode 19 sur Crunchyroll

L’épisode précédent, Open Fire, commence avec Takemichi qui parle encore à Draken et qui a du mal à comprendre que Mikey puisse tuer quelqu’un. Draken révèle alors que Mikey n’a pas seulement tué Kazutora pour la mort de son frère, mais aussi pour celle de Baji. Cet incident est devenu le point de départ de la situation actuelle. Après avoir vaincu Toman, Valhalla est devenu son gang d’origine, avec Mikey comme commandant et Kisaki comme commandant par intérim. Naoto et Takemichi réalisent que la prochaine mission doit porter sur la sécurité de Bajii.

Takemichi retourne dans le passé au moment où son moi plus jeune a raccompagné Hinata chez elle. Elle lui offre un collier identique à celui qu’il lui avait donné, ce qui le rend ému. Pendant ce temps, Draken rencontre Kazutora et tente en vain de le convaincre d’arrêter le combat. Le lendemain, Takemichi et Chifuyu rendent visite à Baji pour le convaincre qu’il n’a plus besoin d’espionner le Valhalla. Mais Baji ne les écoute pas, affirmant qu’il veut détruire Toman. Takemichi parle à Baji seul et l’exhorte à ne pas mourir.

La veille du combat, Mikey rencontre tous les membres de Toman et leur demande de l’aide pour sauver son ami. Il est décidé à l’avance que le combat entre les deux gangs aura quelques règles. Mais alors que les gangs s’affrontent, Kazutora frappe l’arbitre et une guerre totale éclate. Dans l’épisode 19, le combat entre Toman et Valhalla va commencer. Takemichi pourrait essayer d’atteindre Baji pour le protéger. Draken pourrait s’attaquer à Hanma, tandis que Mickey s’en prendra à Kazutora.

🎬 Images promotionnelles de l'épisode 19 "Turn around" de #TokyoRevengers ! (1/2) pic.twitter.com/obrYbW1bDc — Tokyo Revengers FR (@TokyoRevengerFR) August 9, 2021

Mais revenons à ce qui nous intéresse, à quelle date et heure l’épisode 19 de Tokyo Revengers sortira-t-il sur Crunchyroll ?

Tokyo Revengers épisode 19 : Date de sortie et heure précise

L’épisode 19 de Tokyo Revengers sortira le samedi 14 août ou le dimanche 15 août en fonction de votre emplacement dans le monde. L’épisode 19 de Tokyo Revengers devrait être diffusé sur Crunchyroll à 21h00 le samedi 14 août en France.

Remarque : l’heure a été officiellement confirmée par Crunchyroll, mais est toujours sujette à changement. Les épisodes suivants devraient être également disponibles à la même heure les semaines suivantes.

Les épisodes précédents sont également disponibles en streaming sur Crunchyroll.