Les 12 coups de midi : Bruno éliminé à J-2 de battre le record du jeu télé ?

Eh oui, Bruno est encore sorti victorieux du numéro des « 12 coups de midi » diffusé hier le 11 août sur TF1. Il n’est donc plus qu’à J-2 de dépasser le record actuel du célèbre jeu télé animé par Jean-Luc Reichmann et détenu actuellement par Éric (199 participations et 921 316 de gains). On peut ainsi dire que le grand favori de cette édition est toujours en bonne voie pour devenir le numéro 1 du divertissement, malgré les rumeurs sur son élimination. Mais, tiendra-t-il encore le rythme durant ces deux derniers jours de compétition ou sera-t-il éliminé avant de devenir le plus grand maître de midi ?

La grande victoire est proche

Presque six mois après le lancement de cette nouvelle édition des « 12 coups de midi », Bruno est toujours imbattable et il est même sur le point de battre le record détenu par Éric. Personne n’aurait jamais pensé à ses débuts que le jeune homme pouvait aller aussi loin, mais c’est bien ce qui s’est passé. Et dans deux jours, s’il maintient le rythme, il deviendra le nouveau grand maitre de midi.

Toutefois, rien n’est encore acquis et tout peut encore basculer pour ce grand favori. De plus, selon la rumeur qui circule toujours, Bruno sera peut-être éliminé après sa 209e participation. Mais même si c’est le cas, à ce moment-là il aura déjà atteint son objectif, battre le record de l’émission culte de TF1. Sinon, plus que deux jours de compétition et on saura au moins s’il réussira à dépasser Éric ou non.

Résumé du numéro du 11 août

Pour ceux qui n’ont pas pu suivre le numéro diffusé hier, pas de panique, nous allons le résumer en quelques lignes. Bruno a encore remporté une nouvelle victoire et a même enregistré son 75e coup de maitre en réussissant à répondre correctement à toutes les questions. Il a donc signé sa 197e victoire ainsi que sa 198e participation dans « Les 12 coups de midi ». Bruno a donc empoché 10 000 euros de plus dont la moitié vient s’ajouter directement à sa propre cagnotte qui vaut actuellement 828 545 euros. L’autre moitié va dans celle du vendredi 13 août, qui atteint aujourd’hui 112 150 euros.

Ce jour-là, ce montant sera attribué à un téléspectateur chanceux tiré au sort parmi ceux qui ont téléphoné au 36 80 ou envoyé « midi » au 7 13 13. Avec tout cela, nous avons également un autre tirage au sort à la fin du mois permettant de gagner la somme de 3 000 euros par mois et à vie ou directement un chèque d’un montant de 1 million d’euros grâce à Laurent Mariotte avec la collaboration des « Petits plats en équilibre ». Quant à l’étoile mystérieuse, 5 cases ont dévoilé un nouvel indice ressemblant beaucoup à un taureau. L’image de fond montrant Rio de Janeiro (base de l’étoile), le bouquet de 3 roses rouges, le télescope, la lyre, le taureau et le morceau de bois, voilà désormais ce que nous avons pour le moment.

Nouveau prime Les 12 coups de la rentrée le 28 août 2021 avec Bruno, Paul et Alexandre https://t.co/qJYIvpfznf #Les12coupsdemidi pic.twitter.com/tCOhIopE1Y — Nouveautés Télé (@efelanto) August 11, 2021

Et concernant l’identité de l’étoile, plusieurs autres noms ont déjà été proposés comme Serge Lama, Flavie Flament, Stéphanie de Monaco, Julio Iglesias, Léo Ferré, Muriel Robin, Sylvie Vartan, David Bowie, Paul McCartney, Line Renaud, Soprano, Freddie Mercury, David Beckham, George Clooney, Anne Hathaway, Laetitia Casta, Karine Ferri, Christophe Willem et récemment Charlotte Rampling. Sauf qu’aucun n’est encore le bon. Bruno va-t-il donc encore tenir durant ces deux derniers jours avant de dépasser le record d’Éric ? Pour le savoir, rendez-vous sur TF1 ce 12 et 13 août à midi pour les nouveaux numéros des « 12 coups de midi ».